Kubica sa údajne vráti do seriálu F1

Rodáka z Krakova sponzorsky podporí 10 miliónmi dolárov poľský naftársky koncern Orlen.

21. nov 2018 o 10:21 SITA

VARŠAVA. Poliak Robert Kubica sa podľa neoficiálnych informácií tamojších médií vráti do seriálu formuly 1.

Ako informovala rozhlasová stanica RMF FM, 33-ročného rodáka z Krakova sponzorsky podporí 10 miliónmi dolárov poľský naftársky koncern Orlen.

Spomenutý zdroj prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Twitter ďalej uvádza, že Kubica bude od budúcej sezóny jazdiť vo farbách tímu Williams.

Ak by k tomu došlo, pre Kubicu to bude návrat do F1 po ôsmich rokoch - v minulosti (2006 - 2010) pôsobil v zoskupeniach BMW Sauber a Renault.

Kariéru Roberta Kubicu nepríjemne poznačila hrozivá havária vo februári 2011, z ktorej sa zotavoval dlhé mesiace.