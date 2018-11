Guľa dal hráčom do 20 rokov pocítiť, kam sa uberá moderný futbal

Reprezentácia čelila v dvoch prípravných zápasoch portugalským výberom.

21. nov 2018 o 11:47 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 20 rokov odohrali v priebehu uplynulého týždňa dva prípravné zápasy proti rovesníkom z Portugalska.

Zverencom Adriána Guľu sa ani v jednom z dvoch meraní síl nepodarilo zvíťaziť. V prvej konfrontácii podľahli hráčom z Pyrenejského polostrova 1:3, v druhom stretnutí 1:2.

Hráči okúsili futbalovú modernu

„Som veľmi rád, že máme za sebou takúto konfrontáciu. Prvýkrát a takmer v plnom zložení budúcej 'dvadsaťjednotky' sme mohli absolvovať desaťdňové sústredenie," uviedol Adrián Guľa v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

"Hrali sme so súperom najvyššej kvality, veď v aktuálnom ročníku boli Portugalci majstrami Európy v kategóriách do 17 aj 19 rokov. Chystajú sa na majstrovstvá sveta, čo bolo aj cítiť. Bola to veľmi dobrá previerka," povedal tréner Guľa.

"Chalani pocítili na vlastnej koži, kam smeruje moderný futbal. Som rád, že vnímali niektoré veci a v určitých úsekoch zápasov to aj predviedli," povedal Adrián Guľa.

Niekdajší kouč AS Trenčín či MŠK Žilina dostal dobrú odozvu na prípravné stretnutia aj zo strany súpera. K lepším výsledkom Slovákov podľa neho chýbalo málo.

„Portugalci uznali, že to bol pre nich vynikajúci dvojzápas. My sme sa snažili hrať otvorene. V prvom meraní síl to bolo naozaj divoké a obe strany si vytvorili veľké množstvo gólových šancí. Naša znížená efektivita nás pripravila o lepší výsledok," uviedol Guľa.

"V druhom stretnutí sme boli už kompaktnejší a súdržnejší. Herné situácie z prvého duelu, keď nás súper otváral, vyriešili chalani v druhom súboji oveľa precíznejšie. Bolo to však na úkor techniky v útoku. To je menšie negatívum. Hráči si však odnášajú veľa pozitívnych vecí, ktoré im môžu v kariére pomôcť," poznamenal Adrián Guľa.

Guľa je spokojný aj s realizačným tímom

Štyridsaťtriročný rodák z Novák bol spokojný aj s prácou realizačného tímu, ktorý je vystavaný nanovo.

„Sadli sme si a spolupráca bola vynikajúca. Verím, že v takomto zložení ho schváli aj výkonný výbor. Všetci účastníci ukázali nielen dobrý charakter, ale aj vysokú odbornosť," povedal Guľa.

"Oceňujem, že nový realizačný tím rozdal hráčom aj niekoľko úloh. Podstatné bude, aby chlapci popri klubových veciach pracovali aj na reprezentačných. Budeme sa snažiť pozrieť si nejaké ligové zápasy, počas decembra mám v pláne stáž v zahraničí, pracujeme na januárovom programe pre zraz, ktorý však prebehne v neasociačnom termíne. Absolvujem trénerskú konferenciu a, samozrejme, budem v kontakte s hráčmi," doplnil Guľa pre futbalsfz.sk.