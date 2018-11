Kosovo oslavovalo postup v Lige národov, skupinou prešlo bez prehry

Tréner Challandes povedal,že protivníci akoby sa báli v Prištine hrať.

21. nov 2018 o 11:59 SITA

PRIŠTINA. Futbalisti Kosova sa prekvapujúco stali víťazom 3. skupiny D-divízie Ligy národov a vybojovali si postup do "céčka".

Balkánci si vybojovali prvenstvo po utorňajšom domácom víťazstve nad Azerbajdžanom (4:0), na ktorom sa hetrikom podieľal Arber Zeneli a jedným presným zásahom ho doplnil Amir Rrahmani.

Kosovčanom k postupu do vyššej divízie pritom stačila aj remíza. Krajina, ktorá patrí medzi členov Európskej futbalovej únie (UEFA) iba dva roky, si zároveň zaistila účasť v play-off o ME 2020 v prípade, že by si riadny postup nevybojovala v budúcoročnej kvalifikácii.

Žreb eliminačného cyklu sa koná 2. decembra v írskom Dubline, Kosovo bude nasadené v 5. koši.

Kosovo vo svojej skupine ani raz neprehralo a nazbieralo 14 bodov. Celkovo skončilo v tabuľke s päťbodovým náskokom pred druhým Azerbajdžanom.

Pre porovnanie, v kvalifikácii na MS 2018 v desiatich odohraných zápasoch Kosovo získalo iba jeden bod za jednu remízu.

Pre zverencov švajčiarskeho trénera Bernarda Challandesa preto ide o obrovský posun.

"Odohrali sme výborný zápas. Myslím si, že pre našich súperov bude aj v budúcnosti veľmi ťažké hrať na našom štadióne v Prištine. Mám pocit, že protivníci sa u nás boja hrať, čo sa snažíme využiť," povedal Challandes po utorňajšom stretnutí podľa webu arbresh.info.