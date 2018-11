Boxeri takmer necestovali na šampionát, priniesli medaily

Odcestovalo päť pästiarov, Strnisko s Csemezom to dotiahli až k medailám.

21. nov 2018 o 13:41 TASR

BRATISLAVA. Slovenská výprava sa vrátila z otvorených majstrovstiev Európskej únie v boxe v dobrej nálade vďaka dvom cenným kovom.

Postarali sa o ne zlatý Andrej Csemez a bronzový Matúš Strnisko.

Takmer neodcestovali

Úspech je o to cennejší, že pred šampionátom hrozilo, že Slováci pre nedostatok financií do španielskeho Valladolidu ani nepôjdu.

"Sme radi vôbec za to, že sme sa tam mohli dostať. Náš zväz, ktorý má málo financií, i keď šetríme, kde sa dá, nemal peniaze na šampionát. Pár týždňov pred odchodom sa mi podarilo povybavovať a vďaka pomoci Úradu vlády sme získali financie, ktoré nám dodatočne dodajú, aby sme vôbec vycestovali na toto podujatie," povedal po návrate domov prezident Slovenskej boxerskej federácie Tomáš "Tomi Kid" Kovács.

Do dejiska šampionátu odcestovalo kvinteto slovenských pästiarov - Dávid Michálek (do 91 kg), Viliam Tankó (do 60 kg), Michal Takács (do 64 kg), Matúš Strnisko (do 81 kg) a Andrej Csemez (do 75 kg).

Strnisko a Csemez s medailami

Kým prví traja prehrali so silnými súpermi už úvodné zápasy, Strnisko s Csemezom to dotiahli až k medailám.

"Išiel som tam s veľkými očakávaniami a chcel som medailu, čo sa mi nakoniec aj podarilo. Dokonca som dokázal vyhrať celý turnaj. Vo finále to bol pre mňa najťažší duel, ale nie pre to, že by som mal najťažšieho súpera, ale pre ten tlak. Bol najväčší, bolo treba vyhrať, ale zvládol som to," povedal "Bandi" Csemez.

"Bol som spokojný už s tretím miestom, ale povedal som si, že sa nezastavím a vyhrám to celé. Je to môj najväčší úspech, pred dvomi rokmi som bol tretí na ME, ale to som bol ešte starší dorastenec," pokračoval.

Strnisko mal taktiež veľmi dobre rozohraný turnaj a veril si na zlato, no o to ho pripravilo obnovené zranenie palca.

"Išiel som tam s vysokými ambíciami, mieril som až do finále a chcel som zvíťaziť, no bohužiaľ mi to môj palec nedovolil," povedal.

Zranenie si privodil už pred mesiacom, vďaka lokálnym kryoterapiám a liekom sa problém zlepšil a Strnisko mohol boxovať. No prišiel zápas s Grékom a ten mu vystavil stopku.

"Trafil som pravý hák palcom, opuchol mi, posunul sa jeden kĺbik a nemohol som zovrieť päsť."

Na semifinále proti Angličanovi Benjaminovi Whittakerovi tak nemohol nastúpiť a musel sa uspokojiť s bronzom.

"Som spokojný, že mám medailu. Ak by sa mi to stalo v prvom zápase s Nemcom, bol by som oveľa viac sklamaný. Takto sa mi podaril rovnaký úspech ako pred štyrmi rokmi," uviedol.

Olympijský sen

Obaja borci majú v pláne tento rok ešte domáce majstrovstvá, kde by mali ísť za titulmi, na budúci rok klasické ME i MS a potom boj o miestenky na olympiádu do Tokia 2020. Účasť pod piatimi kruhmi je pre oboch vysnívaný cieľ.

"Trénujem hlavne kvôli tomu, aby som sa dostal na olympiádu. V 2016 v kvalifikácii som skončil piaty, ušlo mi to o jeden zápas. Tam sa to nepodarilo, ale verím tomu, že na to mám a teraz sa tam dostanem," dodal Strnisko.

Úspech vo veľkej konkurencii

Úspešnú výpravu viedol opäť Pavol Hlavačka, ktorý robil okrem reprezentačného trénera aj maséra, fyzioterapeuta a všetko ostatné, čo bolo treba.

"Keďže tento rok nie sú MS ani ME, tak otvorené majstrovstvá Európskej únie boli najväčšie podujatie na kontinente. Tým pádom sa tam zišla veľká konkurencia a aj zväzy ako Anglicko či Francúzsko tam poslali špičku. V tejto konkurencii je to pre náš malý zväz historický úspech," povedal Hlavačka.

Spočiatku to na medailové ťaženie nevyzeralo, keďže prví traja borci prehrali už úvodné zápasy. Úspech sa čakal od Viliama Tankóa, ktorému ale neprijal žreb a hneď v prvom kole mu prisúdil úradujúceho majstra sveta a strieborného z OH 2016 Francúza Sofianea Oumihu.

"Tankó mal výbornú formu a za sebou dobrú sezónu. Vili zaboxoval dobre, ale víťazstvo slávil Francúz, ktorý nakoniec vyhral zlato a dostal aj cenu pre najlepšieho boxer celého podujatia. Aj ďalší dvaja chalani Michálek a Takács mali ťažkých súperov. Predviedli dobré výkony, ale tesne to nevyšlo. Som veľmi rád, že sme to potom otočili a dvaja chalani to dotiahli až na medaily," pokračoval Hlavačka.

Veľmi zle nastavený systém podpory

Zatiaľ je však otázne, či sa medailový úspech premietne aj do lepšej finančnej situácie federácie.

"Toto je jedna z vecí, ktoré kritizujem, pretože celý systém je veľmi zle nastavený. Do kritérií a tabuliek sa berú len určité podujatia, niektoré športy tak majú štyri vrcholné podujatia za rok, kde majú štyri príležitosti získať nejaké hodnotné umiestnenie. Nie len pre zväz, ale samozrejme aj športovci sú na základe výsledkov zaradení do Top tímov, kde majú dotácie na prípravu," povedal Hlavačka.

Keďže tento rok neboli klasické ME ani MS, tak hrozí, že box zostane bez vrcholného podujatia.

"Povedzme, že chlapci preto vypadnú z Top tímu a nemajú dotácie na prípravu. Darmo budeme argumentovať tým, že niekto bol tretí na Svetovom pohári. Pravidlá sú také, že SP sa berie do úvahy, len ak má päť kôl. V boxe je to len jedno podujatie. Čo sa týka týchto otvorených MEÚ je to v jednaní, snažíme sa presadiť, aby to bolo zohľadnené ako normálne ME. Pokiaľ sa to nepodarí, bude to facka pre box," dodal.

Prezident SBF Kovács zdôraznil, že chod organizácie sa tak niekedy robí akoby na "kolenách".

"Snažíme sa pozháňať financie a pripraviť podmienky pre našich chlapcov. Veľkou pomocou je pre nás Národné športové centrum a Športový klub polície, už dlhšiu dobu nás podporujú a naši reprezentanti sú aj slušne zabezpečení. No nemôžeme sa porovnávať so zahraničím," uviedol Kovács.

"Napríklad v posledných rokoch sme najúspešnejší z trojice Slovensko, Maďarsko a Česko, no čo sa týka financií, my máme okolo 106.000 eur, Maďari okolo tri milióny a Česi tuším 400 000 eur. Takže za tie peniaze vieme spraviť krásne úspechy a dávame do toho veľké srdce. Za to som ešte viac vďačný všetkým zväzom a funkcionárom, ktorí nám pomáhajú," dodal Kovács.