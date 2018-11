Kuckove zranenie si vyžiada minimálne trojtýždňovú prestávku

21. nov 2018 o 13:23 (aktualizované 21. nov 2018 o 14:36) SITA, TASR

TRABZON. Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka si už v tomto kalendárnom roku možno nezahrá.

Ako prostredníctvom svojej oficiálnej stránky informoval klubový zamestnávateľ 31-ročného rodáka z Bojníc, turecký klub Trabzonspor, skúsený stredopoliar musí pre zranenie pauzovať tri až šesť týždňov.

Kucka minulý piatok nedohral zápas Ligy národov s Ukrajinou (4:1), keď si silno narazil pravý bok a utrpel aj zranenie brušného svalu.

Z hry odstúpil v 30. min duelu krátko po tom, ako strelou spoza šestnástky zvýšil na priebežných 2:0.

"Ešte pred gólom sme kopali roh. S niekým z Ukrajincov som sa zrazil a silno som si udrel bedrovú kosť. Bolelo to, ale ešte som išiel hrať. O chvíľu som mal šancu vystreliť a pri tej streľbe ma v tom bedrovom kĺbe opäť pichlo. Ešte som videl, ako lopta dopadla do bránky, od bolesti som spadol na trávnik a už som vedel, že nebudem môcť pokračovať. Bolo to také šťastie v nešťastí. Ešte sa mi nikdy nestalo, že by som dal gól a hneď potom som musel ísť z ihriska na nosidlách," povedal Kucka pre web Slovenského futbalového zväzu.