Slováci majú reči, ale zápas nechcú. Vémola chce bojovať proti Véghovi

Vémola dlhodobo tvrdí, že je vo svojej váhovej kategórii najlepším v Česku i na Slovensku, s Véghom sa však dosiaľ nikdy nestretol.

21. nov 2018 o 14:26 SITA

PRAHA. Hviezda českých zmiešaných bojových umení MMA Karlos "Terminátor" Vémola sa netají ambíciou vrátiť sa do populárneho amerického UFC.

Tridsaťtriročný bojovník už v minulosti v elitnej organizácii pôsobil a podľa jeho vlastných slov je iba otázkou času, kedy sa do nej dostane znovu.

V UFC ešte nie je ani jeden slovenský 'fighter'

Návratu by sa mohol dočkať aj vo vlasti, zástupcovia UFC sa dlhodobo pohrávajú s myšlienkou zorganizovať podujatie v pražskej O2 Aréne. "Rokujú o tom, stále nie je dohodnutý dátum," povedal Vémola.

"UFC v Prahe skôr či neskôr bude. Nie je tajomstvom, že s O2 Arénou každoročne rokujú. Česká republika sa spoločne s Poľskom stáva centrom európskeho MMA. Prítomnosť najväčšej svetovej organizácie by to potvrdila a výrazne by sa zjednodušil prístup český zápasníkov na karty UFC," myslí si podľa sport.cz Petr Kareš, promotér organizácie XFN, ktorá v nedeľu organizovala galavečer v Bratislave.



Ak by UFC napokon naozaj zavítalo do Prahy a v klietke by sa predstavil aj Vémola, chcel by sa postaviť proti Slovákovi Attilovi Véghovi.

"V UFC ešte nie je ani jeden slovenský 'fighter' a automaticky by som navrhol, aby podpísali Attilu Végha, ktorý si to zaslúži najviac zo všetkých. Keby mi ho predviedli do O2 Arény, splnil by som všetko, čo som sľúbil fanúšikom - nielen, že sa vrátim do UFC, ale aj sa stretnem s Attilom, pretože viem, že on by UFC neodmietol," uviedol Vémola.

"Takisto sa tam chce dostať, rovnako ako ja, hoci o tom menej rozpráva. Žiaden Slovák sa tam ešte nedostal a viem, že Attila by to chcel zlomiť. Keď si sadnem so zástupcami UFC a budú sa ma pýtať, koho by som si do Čiech predstavoval, tak im nepoviem iné meno," vyhlásil "Terminátor".

Slováci majú reči, ale zápas nechcú

Dlhodobo tvrdí, že je vo svojej váhovej kategórii najlepší v Česku i na Slovensku, s Véghom sa však dosiaľ nikdy nestretol.

"Som najlepší Čechoslovák v každej váhe, do ktorej dokážem zhodiť. Veľa Slovákov si však myslí, že to tak nie je. Mrzí ma, že nie je žiaden Slovák, ktorý by proti mne nastúpil. V Česku sa predbiehajú, dokonca sa bijú o právo bojovať proti mne. Na Slovensku nech robím čo robím, tak stále iba počúvam, že Pirát (Samuel Krištovič) by ma zdolal, Attila by ma zdolal, ale nikto z nich to nechce dokázať," uviedol sebavedomo Vémola.

"Presne viem, ako by dopadol zápas s Véghom. Mám k nemu najväčší rešpekt, je to výborný 'fighter' i človek. Nechcem sa s nim stretnúť, pretože ho nemám rád. Chcem to preto, lebo si to naše dve krajiny zaslúžia. Bol by to najväčší súboj v histórii Česka i Slovenska," uviedol Vémola.

"S Attilom sme rovesníci a keď sa to neuskutoční, o desať rokov mi niekto bude tvrdiť, že by ma Végh zdolal, ale ja viem, že nie. Myslím si, že by sa naše cesty mali v oktagone skrížiť, aby sa raz a navždy potvrdilo, že som tu najlepší," dodal rodák z Olomouca.

Rodák z Dunajskej Stredy Attila "Pumukli" Végh sa stal v roku 2012 šampiónom prestížnej zámorskej organizácie Bellator, vo finále poloťažkej hmotnostnej kategórie (do 93 kg) knokautoval domáceho Američana Travisa Wiuffa už po 25 sekundách. Bellator sa považuje za jednu z najprestížnejších organizácii MMA na svete.