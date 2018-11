Naposledy ho odvážal vrtuľník. Jakeš sa vracia do púštneho pekla

Vracia sa po ročnej pauze.

21. nov 2018 o 17:43 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Na Rely Dakar zažil všetko. Úspechy aj pády. V roku 2013 skončil celkovo na štvrtej priečke. K pódiovému umiestneniu bol blízko.

O dva roky neskôr vyhral dve etapy. Lenže pri posledných štartoch mal slovenský motocyklista Ivan Jakeš na slávnych pretekoch smolu.

Zažil zásah bleskom počas búrky a množstvo nepríjemných pádov. Pred dvoma rokmi si pri páde vážne poranil nohu.

"Celý život sa mi v sekunde odohral pred očami. Myslel som si, že toto už je ono," opisoval, ako sa cítil, keď preletel cez motorku.

Vlani ho do nemocnice musel zobrať rovno vrtuľník. Zlomil si zápästie.

Jakeš by chcel zaútočiť na pódium

Prečítajte si tiež: Každý rok pred Dakarom sa to opakuje, hnevá sa Svitko

Tento rok na Dakare neštartoval, chcel jazdiť seriál majstrovstiev sveta. Po ročnej pauze sa 45-ročný pretekár do Južnej Ameriky vracia.

"Veľmi sa teším a dúfam, že to teraz na Rely Dakar dopadne podľa mojich predstáv," vraví Jakeš.

Rodák z Myjavy patrí medzi najskúsenejších reprezentantov. Ako jeden z mála štartoval na púštnej rely, keď sa jazdila ešte na severe Afriky.

Celkovo má za sebou desať štartov. Hoci až do cieľa sa mu podarilo dôjsť len štyri razy. Na to, aby pridal do štatistiky ďalší dokončený ročník, vraj potrebuje jedinú vec.