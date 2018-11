Weiss je kontroverzný a potrebuje iný prístup. U Hapala ho možno nedostal

Weissova reakcia môže mať hlbšie dôvody.

21. nov 2018 o 16:29 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Vladimír Weiss tvrdí, že pod trénerom Pavlom Hapalom už v reprezentácii hrať nebude.

„Za Hapala som skončil, vyjadrím sa v najbližších dňoch,“ uviedol Weiss pre sport24.sk.

Hapal mu nedal šancu v domácom zápase Ligy národov proti Ukrajine (4:1) ani v pondelok na pôde Česka (0:1).

Keď Weiss zistil, že nenastúpi proti Česku ani ako náhradník, vstal zo striedačky a odišiel do kabíny. Bez akéhokoľvek vysvetlenia.

„Nevšimol som si, že opustil lavičku. Dozvedel som sa to, keď som prišiel do šatne. Tam mi podal ruku a odišiel,“ uviedol tréner Hapal pre futbalsfz.sk.

Hapal chápe frustráciu Weissa

Weiss patril dlhé roky k stabilným hráčom reprezentácie. U predošlého trénera reprezentácie Jána Kozáka bol často prvou voľbou na pozícii krídelníka. V prvých dvoch zápasoch pod vedením Hapala to však neplatilo.

Prečítajte si tiež: Weiss odmieta reprezentovať pod vedením Hapala, tréner čaká na vysvetlenie

„Chápem frustráciu z toho, že nedostal šancu. Voči mužstvu, nám trénerom i realizačnému tímu neprejavil rešpekt, a to určite nie je v poriadku,“ reagoval Hapal.

„Nie je to iba o Weissovi, ale o celej generácii. Točia sa okolo nich veľké peniaze. Niektorí sú tímoví a ďalší solitéri. Berú to tak, že buď som najlepší, alebo to bude bezo mňa. A Vlado patrí k solitérom,“ hovorí bývalý reprezentačný tréner Stanislav Griga.

Konflikty medzi trénermi a hráčmi nie sú ničím výnimočným. Často k nim dochádzalo vo futbalovej reprezentácii aj v minulosti.

„Viacerí sme sa ocitli v podobnej situácii za éry jedného reprezentačného trénera,“ naznačil bývalý reprezentant Vratislav Greško.

„Reprezentácia je založená na dobrovoľnosti a každý hráč sa môže rozhodnúť, či príde do národného tímu, alebo nie,“ dodal bývalý reprezentant Samuel Slovák.

Prečo Weiss skončil v reprezentácii?

To, či Weiss v reprezentácii definitívne skončil, nevie ani samotný tréner Hapal.

„Nemám od Weissa žiadne oficiálne stanovisko. Loptička je na jeho strane, on musí vysvetliť, čo sa stalo. Rozhodne nechcem urobiť unáhlené závery,“ uviedol český kouč.

Weiss je výborný futbalista, ale tiež platí, že má problém s disciplínou. Môže si za túto situáciu sám? Alebo je za ňu zodpovedný aj Hapal?

„Weiss má takéto reakcie. Tiež sme riešili podobné situácie, len to nebolo také okaté na verejnosti,“ reagoval Griga na otázku, či mal s Weissom podobné skúsenosti.