Viedenský v Třinci končí pre zranenie: Jeden lekár vraví tak, druhý inak

Bývalá opora Slovana sa s klubom dohodla na predčasnom ukončení spolupráce.

21. nov 2018 o 16:17 SITA

TŘINEC. Slovenský hokejista Marek Viedenský už nie je hráčom českého extraligového tímu HC Oceláři Třinec. S klubom sa dohodol na predčasnom ukončení spolupráce.

Dôvodom sú pretrvávajúce zdravotné problémy. Pre agentúru SITA to povedal samotný 28-ročný stredný útočník.

Neznáma dĺžka rekonvalescencie

"Zranenie sa ťahalo dlhodobo, na kontrolnej magnetickej rezonancii sa dokonca ukázalo, že popri rehabilitácii z jedného zranenia sa stalo aj druhé. Nechcel som, aby ma klub tlačil do zápasov, chcem sa dať stopercentne do poriadku.

“ ,,Už skoro osem týždňov pauzujem, čaká ma približne ďalších šesť." „ Marek Viedenský

Preto sme sa korektne dohodli na rozviazaní zmluvy," uviedol rodák z Handlovej.

Zranenie konkretizovať nechcel, konkrétnu dobu liečenia nepozná. "Musím si to najprv dať dokopy. Čakajú ma ďalšie vyšetrenia. Verím, že sa to čo najskôr zlepší. Snažím sa rehabilitovať a uvidíme, ako sa to vyvinie.

Jeden doktor mi povedal, že rekonvalescencia bude trvať tri týždne, podľa druhého zasa šesť až osem týždňov. Už skoro osem týždňov pauzujem, čaká ma približne ďalších šesť," povedal Viedenský.

Nové pôsobisko bude hľadať až po doliečení

Účastník troch seniorských majstrovstiev sveta prišiel do Třinca v lete po troch sezónach v Slovane Bratislava, kde v KHL patril medzi opory svojho tímu. Za aktuálne druhý tím českej extraligy (o skóre za Libercom) stihol odohrať iba štyri zápasy medzi tamojšou elitou bez bodového zápisu.

"Začiatok bol náročný, potom som sa do toho začal dostávať, zohral som sa s tímom a prišlo zranenie, ktoré ma zabrzdilo. Je náročné to zhodnotiť. Bol som spokojný aj so starostlivosťou počas zranenia, všetko bolo na vysokej úrovni," zamyslel sa.

Nový klub si aktuálne nehľadá, v prvom rade sa chce stopercentne zbaviť zdravotných problémov. "Keď budem v poriadku, doktori mi povolia štart a budem sa na to cítiť, potom začneme s agentom hľadať ďalšie pôsobisko," prezradil pre agentúru SITA Marek Viedenský.