Rana pre Weissovo ego alebo Hapalov test?

Vladimír Weiss opäť prestrelil.

21. nov 2018 o 17:26 Juraj Berzedi

Prečo slovenský futbalový reprezentant Vladimír Weiss opustil striedačku počas zápasu Ligy národov proti Česku?

Prečítajte si tiež: Weiss odmieta reprezentovať pod vedením Hapala, tréner čaká na vysvetlenie

Na internete kolujú správy, že to neurobil naschvál. Možno potreboval ísť súrne na toaletu alebo zakúriť vo svojom aute, v ktorom mal odviesť na letisko celú futbalovú jedenástku.

Prečo odišiel predčasne do kabíny, vie najlepšie on sám. Ako profesionál si to nemal dovoliť, nech za tým bolo čokoľvek. A už vôbec nie z trucu, že ho reprezentačný tréner Pavel Hapal neposlal na ihrisko.

Vyzretý futbalista by si to s trénerom chcel vysvetliť. Weiss sa však po dvoch zápasoch rozhodol, že pod Hapalom to nemá cenu.

Väčšina verejnosti ho považuje za problémového hráča. Do veľkej miery si za to môže sám.