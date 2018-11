Dvadsiatka dostala od Nitry poriadny debakel, mladíci sú s jedným bodom poslední

Hlasy po zápase

Stanislav Petrík, asistent trénera Nitry: "Pre nás to bol špecifický zápas, ako každý proti "dvadsiatke". Prvú tretinu sme mali trochu dlhšie striedania, ale v kabíne sme si povedali, aby sa to zlepšilo. Myslím si, že zápas sme zvládli a teší nás aj to, že sme neinkasovali ani jeden gól."

Ernest Bokroš, tréner SR20: "Pre nás to bol nesmierne náročný zápas. V defenzíve sme zvládli len prvú tretinu, kde hráči plnili to, čo sme si povedali. V prvej tretine sme boli dôrazní a rýchlostne sme na súpera stačili. Žiaľ, od druhej tretine sme už tak nenastúpili. Súper mal viac času na kombináciu a to využil. Góly, ktoré sme dostali, posunuli Nitru do väčšej ľahkosti. Zvyšok zápasu sme odohrali zle, keďže sme inkasovali osem gólov."