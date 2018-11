Pri vážnej nehode takmer prišiel o ruku. Kubica bude opäť jazdiť Formulu 1

Na spolupráci sa dohodol s britským tímom Williams.

22. nov 2018 o 10:40 TASR

VARŠAVA. Poľský automobilový jazdec Robert Kubica sa po ôsmich rokoch vráti do seriálu majstrovstiev sveta F1.

Na spolupráci v nasledujúcej sezóne sa už oficiálne dohodol s britským tímom Williams, informoval špecializovaný portál autosport.com.

V stajni bude jazdiť v sezóne 2019 spolu s britským nováčikom v F1 Georgeom Russellom.

Tridsaťtriročný Kubica vyhral v roku 2008 VC Kanady v Montreale na BMW Sauber.

Jeho kariéru v F1 však prerušila nehoda počas rely v roku 2011, pri ktorej takmer prišiel o pravú ruku. Minulý rok mal možnosť riadiť monopost F1, keď absolvoval testovacie jazdy s Renaultom a Williamsom.

"V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali počas ťažkého obdobia v posledných rokoch. Bola to náročná cesta vrátiť sa do F1, no to, čo sa zdalo nemožné, je skutočnosť. Som nadšený, že môže oznámiť, že budem na štarte F1 v roku 2019. Jedna výzva je za mnou a teraz ma čaká ďalšia - pracovať na trati s Williamsom," povedal.