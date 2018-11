Zlatan: Prišiel som z vlastnej planéty, som ako Superman

V USA sa stal najlepším nováčikom.

22. nov 2018 o 12:15 SITA

LOS ANGELES. Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič sa stal ako hráč tímu Los Angeles Galaxy najlepším nováčikom v Major League Soccer (MLS) počas aktuálnej sezóny.

V 27 odohraných zápasoch nastrieľal 22 gólov a čoraz viac je spájaný s návratom do Európy, keď o jeho návrat prejavil záujem taliansky klub AC Miláno.

Iba Zlatan by mohol zraniť Zlatana

Kariéra 37-ročného Švéda pritom bola ohrozená v apríli 2017, keď si vážne poranil koleno v zápase proti Anderlechtu Brusel.

Ako hráč Manchestru United však vtedy stále nerozmýšľal nad tým, že ukončí kariéru.

"Keď sa to stalo, nevedel som, ako mám reagovať. Dovtedy som nikdy nemal vážnejšie zranenie. Bol som ako Superman. Nezlomný. Iba Zlatan by mohol zraniť Zlatana. Povedal som si, že takto sa to nemôže pre mňa skončiť. Bola to pre mňa nová výzva," vrátil sa Ibrahimovič k nešťastnému momentu v rozsiahlom interview pre BBC Sport.

"Počas druhého roka na Old Trafford som sa necítil príliš dobre. Ako keby som svoje koleno musel znova naučiť, ako hrať futbal. Po chvíli som opäť získal potrebné sebavedomie.

Potreboval som zmeniť prostredie, aby som mal znovu svoje pohodlie," doplnil Ibrahimovič.

Práve z toho dôvodu sa rozhodol vyskúšať si pôsobenie v zámorí.

Ibrahimovič: Prišiel som z vlastnej planéty

Bývalý hráč Ajaxu Amsterdam, Juventusu Turín, FC Barcelona či Paríža St. Germain doteraz počas kariéry zaznamenal 443 klubových a 62 reprezentačných gólov.

Celkovo vybojoval v rámci svojich pôsobísk 25 klubových trofejí. Pri rekapitulácii svojej bohatej futbalovej kariéry extravagantný Švéd nezaprel svoju kontroverznú a žartovnú povahu.

"Som chlapec z oblasti, ktorú nazývajú getom. Sprvoti ma všetci videli inak, necítil som sa byť vítaný ako ostatní. Prišiel som však s niečím, čo doteraz nik nevidel a všetci sa ma snažia napodobniť. Prišiel som z vlastnej planéty Zlatan," vyjadril sa Ibrahimovič.