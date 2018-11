Svitko už je podľa organizátorov Rely Dakar legenda

Štefana Svitka čaká desiaty štart na Rely Dakar.

22. nov 2018 o 16:34 Miloslav Šebela

Jazdil enduro aj motokros, ale populárny sa stal vďaka úspechom na diaľkovej Rely Dakar. Štefana Svitka čaká na slávnej rely už desiaty štart. Posledné dve vystúpenia sa neskončili podľa jeho predstáv. Tento rok po páde z pretekov odstúpil. "Na Dakar sa veľmi teším najmä vďaka novej motorke," vraví 36-ročný Svitko.

Desiaty raz idete na Rely Dakar. V čom bude najbližšia rely iná ako predchádzajúce?

„Ide sa iba desať etáp, ale budú náročnejšie. Za tie roky som nazbieral dosť skúsenosti, aby som vedel, čo ma čaká. Čaká nás viac piesku, čo mi síce vyhovuje, ale na druhej strane to bude nebezpečnejšie.

Etapy v Peru boli aj v minulosti zradné. Tam som si tento rok pri páde v druhej etape potrhal väzivá v kolene, čo bol zlomový bod posledného Dakaru.“

Potešilo vás, že sa nebude jazdiť v Bolívii. Prečo?

Prečítajte si tiež: Každý rok pred Dakarom sa to opakuje, hnevá sa Svitko

„Pretože tam stále pršalo, jazdili sme zablatení, bolo veľa práce s motorkou a bola tam veľká zima. Niekedy boli len štyri stupne Celzia a pritom pršalo, to bolo pre mňa utrpenie.“

Máte novú motorku KTM. Ako sa vám pozdáva?

„Je to nový model. Povedal by som, že v porovnaní s predchádzajúcou je to posun o sto rokov dopredu. Mal som párkrát možnosť ju otestovať. Je ľahšia, rýchlejšia, výkonnejšia. Veľmi sa teším na Dakar práve vďaka nej.“

V čom sa tak výrazne zmenila?

„Má inú geometriu. Môže byť aj o desať kíl ľahšia a to je pri jazde v teréne veľmi cítiť. Navyše sa zmenilo aj rozloženie hmotnosti a vďaka tomu sa s ňou lepšie manévruje. Je obratnejšia. Ale sám neviem, čo všetko je na nej nové. Ten pocit je pre mňa najdôležitejší.“

Budete mať rovnakú motorku ako najväčší favoriti na víťazstvo Toby Price či Sam Sunderland?