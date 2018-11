Česká legenda: Čo som o Stochovi počul, jeho hlava nebola vždy v poriadku

Slováci boli až príliš motivovaní, my sme šli s chladnou hlavou, tvrdí česká legenda.

23. nov 2018 o 6:11 Pavol Spál

Žiadny Čech ani Slovák nedal v drese národného tímu toľko gólov ako on. Český futbalista JAN KOLLER ich nastrieľal 55.

Ako si spomínate na zápasy proti Slovensku? Brali ste ich inak ako ostatné?

„Nikdy som nehral za československý výber, ale zápasy proti Slovensku boli vždy výnimočné. Mal som medzi slovenskými futbalistami veľa kamarátov. Tieto zápasy boli vždy vypäté, proste bolo cítiť derby. Ale na druhej strane boli v duchu fair play. Rád na to spomínam. Malo to šťavu a náboj.“

Československá legenda a majster Európy Antonín Panenka vyhlásil, že Slováci boli vždy väčší nacionalisti a vzájomné zápasy viac prežívali. Aj vy ste to tak vnímali?

„Je to pravda. Slováci to vždy prežívali viac ako my Česi. Keď sme hrali na Slovensku, ľudia na Tehelnom poli boli dosť búrliví.