Davisov pohár hľadá novú cestu aj s možnosťou bodovania do rebríčku ATP

Víťaz Roland Garros 2002 Albert Costa zdôraznil, že Davisov pohár musí zostať najdôležitejším tímovým podujatím.

22. nov 2018 o 16:12 SITA

MADRID. Riaditeľ budúcoročného finálového turnaja Davisovho pohára Albert Costa vyjadril presvedčenie o potrebe spolupráce medzi Medzinárodnou tenisovou federáciou (ITF) a Asociáciou tenisových profesionálov (ATP).

Obe organizácie by mali rokovať o spoločnom turnaji, keďže momentálne je šesť týždňov po konaní finálového turnaja Davisovho pohára v Madride (18. - 24. novembra 2019) na programe premiérový ročník podujatia ATP Cup.

K prípadnému spoločnému turnaju Costa dodal: "Stále by to bol Davisov pohár, len spoluorganizovaný s ATP, prípadne aj s možnosťou zisku bodov do svetového rebríčka."

Prvý ročník ATP Cupu sa uskutoční v januári 2020 pred úvodným grandslamom sezóny Australian Open. Podujatie budú hostiť tri austrálske mestá.

Na turnaji sa predstaví 24 národných tímov (6 skupín po štyroch). Dotácia podujatia bude 15 miliónov amerických dolárov a v hre bude aj 750 bodov do rebríčka ATP.



Informácie priniesol portál ORF.