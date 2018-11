Slovenské reprezentantky v curlingu zostúpili do C-divízie ME

Aj slovenskí muži sa so šampionátom v Tallinne rozlúčili prehrou, Lotyšom podľahli 8:11.

22. nov 2018 o 17:54 SITA

TALLINN. Slovenská ženská reprezentácia zostúpila do C-divízie majstrovstiev Európy v curlingu.

V B-divízii v estónskom Tallinne Slovenky vo štvrtok prehrali s Maďarkami (4:6) a celkovo ukončili svoje pôsobenie na predposlednom 9. mieste s bilanciou 1 víťazstvo - 8 prehier.

Na záchranu v B-divízii bolo potrebné obsadiť aspoň ôsmu priečku. Do vyraďovacích bojov postúpili Nórky, Turkyne, Estónky a Litovčanky.



Aj slovenskí muži sa so šampionátom v Tallinne rozlúčili prehrou, Lotyšom podľahli 8:11. Slovákom s bilanciou 2 víťazstvá - 5 prehier patrí v konečnom poradí A-skupiny šiesta pozícia. O postup do A-divízie zabojujú Česi, Estónci a Lotyši.



Slovensko medzi mužmi reprezentovala štvorica hráčov popradského Curling clubu: Pavol, František, Peter a Tomáš Pitoňákovci.

Ženskú reprezentáciu sa utvorili hráčky 1. CC Bratislava: Silvia Sýkorová, Gabriela Kajanová, Nina Mayerová, Linda Haferová a Soňa Mayerová.