Hádzanárky tesne prehrali s Chorvátkami

Na 45. ročníku medzinárodného turnaja žien O štít mesta Cheb sa Slovenky ešte stretnú so Švajčiarkami a Češkami.

22. nov 2018 o 21:36 SITA

CHEB . Slovenské hádzanárky začali svoje vystúpenie na 45. ročníku medzinárodného turnaja žien "O štít mesta Cheb" (22. - 24. 11. 2018) prehrou.

Zverenky trénera Jána Packu, ktorý od svojho nástupu do funkcie zatiaľ čaká na prvé víťazstvo, podľahli vo štvrtok výberu Chorvátska pripravujúcemu sa na blížiace ME tesne 20:22.

Pre tím SR je podujatie generálkou na domáci kvalifikačný turnaj I. fázy kvalifikácie MS 2019.

Slovenky si v piatok od 17.00 h zmerajú v Chebe sily so Švajčiarkami, ktoré v úvodnom vystúpení hladko prehrali s domácimi Češkami 25:34 (11:19).

Hlas:

Ján Packa (tréner žien SR): "Pre nás to bol v rámci prípravy dobrý zápas s kvalitným súperom. Aj dievčatám som po ňom povedal, že ako sme ho prehrali, tak sme ho mohli vyhrať. Rozhodli maličkosti a nejaké technické chyby. V priebehu duelu sme prišli o Szarkovú, ktorá dostala červenú kartu. Navyše, Rebičová mala už dva dvojminútové tresty a hrala pod hrozbou možnej diskvalifikácie. Vylúčenia nás stáli dosť síl. My sme v druhom polčase takmer stále viedli, vyhrávali sme aj o tri góly. Chorvátky nám síce v presilovkách góly nedávali, ale nám ubudli sily a oslabenia nám spôsobili stratu systému. Súperky to využili. Dievčatá videli, na čom musíme popracovať. Po zápase boli smutné, ale prehrali so cťou. V piatok sa budeme snažiť opäť podať dobrý výkon, ale tentoraz už s výsledkom v náš prospech."

Výsledky:

Chorvátsko - Slovensko 22:20 (10:11)

Zostava a góly SR: Medveďová, Gubiková, Oguntoye - Tulipánová, Trúnková, J. Vargová, R. Bíziková 1, M. Holešová 3, Patrnčiaková, Pócsíková 2, M. Rajnohová 4, Bujnochová 2, S. Szarková 3, Rebičová 1, Kučerová 1, Wollingerová 3, rozhodovali: Haramul a Nezbeda (obaja ČR), 400 divákov



Česko - Švajčiarsko 34:25 (19:11)