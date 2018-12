Husárová a Krošlák vstúpili do Siene slávy slovenského tenisu

Po uvedení Husárovej a Krošláka bude vo vstupnej hale budovy NTC už 27 plakiet s menami členov Siene slávy slovenského tenisu.

22. nov 2018 o 22:16 SITA

BRATISLAVA. Janette Husárovú a Jana Krošláka vo štvrtok uviedli do Siene slávy slovenského tenisu.

Udialo sa to na galavečere v Národnom tenisovom centre (NTC) v Bratislave, na ktorom vyhlásili výsledky ankety Tenista roka 2018 v SR (laureátmi sa stali - Martin Kližan a Dominika Cibulková).

Husárová má Fed Cup aj titul WTA Finals

Šytridsaťštyriročná Husárová je niekdajšou 3. ženou svetového deblového rebríčka, medzi singlistkami sa najvyššie dostala na 31. miesto.

Na svojom konte má 25 titulov vo štvorhre na okruhu WTA. V roku 2002 neuspela po boku Rusky Jeleny Dementievovej vo finále deblovej súťaže na US Open.

O niekoľko mesiacov neskôr sa spoločne s rovnakou partnerkou tešila z triumfu na koncoročnom výberovom podujatí WTA Finals.

V tom istom roku zavŕšila úspešnú jeseň účasťou vo finále Pohára federácie, v ktorom prispela jedným bodom k premiérovému víťazstvu slovenských reprezentantiek v súťaži.



"Je to pre mňa veľká česť. Som rada, že svojimi výsledkami som prispela k zviditeľneniu slovenského tenisu vo svete. Chcela by som sa poďakovať celej rodine aj všetkým trénerom. Keď som už sama trénerka, uvedomujem si, aké to museli mať so mnou náročné," uviedla Janette Husárová.

Krošlákov odkaz pre mladých

Rodák z Bratislavy Krošlák bol v rebríčku ATP najvyššie v roku 1999 na 53. priečke. Na svojom konte má dva singlové tituly z turnajov ATP.

V roku 1995 sa tešil z triumfu v izraelskom Tel Avive a o dva roky neskôr v čínskom Šanghaji.

Tenista Ján Krošlák uvedený do Siene slávy. (zdroj: SITA/Diana Černáková)

V Davisovom pohári štartoval prvýkrát v roku 1994 a zaznamenal v súťaži 17 víťazstiev a 9 prehier.

"Chcel by som odkázať mladým tenistom, že sa oplatí tvrdo pracovať. Niektoré dosiahnu veľké úspechy, ďalší zasa iba malé. Tvrdou prácou si však získate rešpekt a úctu. Treba si ísť za svojimi snami tvrdou robotou. Mojím snom je byť trénerom slovenského tenistu s veľkými úspechmi. Verím, že sa to niekomu z našich mladých podarí," skonštatoval Ján Krošlák.

Sieň slávy má už 27 členov

Po uvedení Husárovej a Krošláka bude vo vstupnej hale budovy NTC už 27 plakiet s menami členov Siene slávy slovenského tenisu.

Prvých 12 osobností zaradili 18. apríla 2007 pred fedcupovým duelom Slovensko - Česko. Vtedy sa nimi stali in memoriam Juraj Bartoš, Ladislav Hecht, Jozef Jedľovský, Ľudovít Kozár a Ferdinand Vrba a ďalej Karina Cíleková-Habšudová, Ján Krajčík, Ivan Lichner, Miloslav Mečíř, Boris Okánik, Karol Šafárik a Radka Zrubáková.

Potom sa 17. septembra 2008 pred daviscupovým súbojom Slovensko - Srbsko stali ďalšími členmi Eugen Klimo, Ján Ležovič a Marián Vajda, následne 4. februára 2010 pri príležitosti fedcupového duelu Slovensko - Čína uviedli Máriu Ančincovú in memoriam a Jana Kukala.

Na sklonku roka 2013 schválili zaradenie Kataríny Studeníkovej, Karola Kučeru a Branislava Stankoviča z modernej éry a Lýdie Melišovej a Mariána Fila zhodne in memoriam z osobností dávnejšieho obdobia.

V tomto prípade sa slávnostné uvedenie s výnimkou Stankoviča (5. apríla 2014 v rámci daviscupového zápasu SR - Rakúsko) udialo v decembri 2013 pri pripomienke dvadsaťročnice samostatného slovenského tenisu.

Rada Slovenského tenisového zväzu (STZ) potom na jeseň 2015 odobrila návrh exekutívy zaradiť do Siene slávy slovenského tenisu Ľubomíra Kurhajca, Hrbatého a Henrietu Nagyovú. Kurhajca slávnostne uviedli v rámci vyhlásenia Tenistov roka 2016.

Vlani sa v rámci galavečera dočkali slávnostného uvedenia Hrbatý s Nagyovou.