Aj desiata partia o majstra sveta v šachu priniesla remízu

Po 54 ťahoch a vyše piatich hodinách sa Carlsen s Caruanom dohodli na remíze - stav je 5:5.

22. nov 2018 o 22:40 SITA

LONDÝN. Desiata partia v súboji o majstra sveta Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE) medzi Nórom Magnusom Carlsenom a Američanom Fabianom Caruanom mala vo štvrtok večer po 5 hodinách a 19 minútach a 54 ťahoch remízový koniec.

Stav stretnutia je 5:5, dosiaľ sa v Londýne zrodili iba samé remízy.

Caruana s bielymi figúrkami mal počas partie optickú výhodu, jeho súper Carlsen sa viackrát dostal pod časový stres.

Caruana približne po piatich hodinách navrhol výmenu pešiakov, Carlsen ju akceptoval. Neskôr sa ešte zrodila výmena veží a obaja súperi sa dohodli na patovom konci.

"V istom okamihu som mal veľkú výhodu, ale nevedel som, ako s tým naložiť. Stále však platí, že súper vždy útočí, keď je to len trochu možné. Ak by som v takej situácii urobil chybu, dostal by som mat," povedal Caruana podľa webu denníka The Guardian.

Zápas o šachový titul FIDE 2018: Magnus Carlsen (Nór.) - Fabiano Caruana (USA) 5:5 po X. partii (0,5:0,5; 0,5:0,5; 0,5:0,5; 0,5:0,5; 0,5:0,5; 0,5:0,5; 0,5:0,5; 0,5:0,5; 0,5:0,5 a 0,5:0,5)

"Bolo to dnes veľmi vyrovnané a zradné. Všetko, o čo som sa pokúsil, bolo v konečnom dôsledku nanič. Bol som v časovej tiesni a dosť nervózny," priznal Carlsen.

Londýnsky súboj pod hlavičkou FIDE sa hrá na 12 partií v termíne 9.- 28. novembra 2018 s celkovou dotáciou 1 milión eur. V prípade záverečného nerozhodnutého stavu 6:6 o víťazovi rozhodne tajbrejk v tzv. rapid šachu.