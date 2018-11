Nevážil slová, škodil si tým. Kližan sa zmenil a má za sebou výborný rok

Kližan hodnotí sezónu na výbornú.

23. nov 2018

BRATISLAVA. "Bol to výborný rok. Som v najlepšej časti svojej kariéry," vraví Martin Kližan.

Dvadsaťdeväťročný tenista prežil skvelý návrat na kurty. Pred rokom to s ním nevyzeralo najlepšie.

Za dvanásť mesiacov sa však dostal na pozíciu najlepšieho slovenského tenistu, darilo sa mu na turnajoch aj v Davisovom pohári. Ako jeden z mála hráčov dokázal tento rok zdolať Novaka Djokoviča.

Niektoré veci prichádzajú s vekom, myslí si Kližan

Bratislavčan aj v minulosti dokázal na kurtoch dosiahnuť obdivuhodné výsledky. Lenže niekedy nevážil slová. A škodil si tým.

Tento rok nemal veľké vyhlásenia, o to viac na sebe pracoval. Zmeny sa ukázali aj na kurte. V zápasoch sa nedal vyviesť z miery ani vtedy, keď sa mu nedarilo. Neplytval energiou a o to viac bojoval.

"Už nie som najmladší. Je pravda, že niektoré veci si uvedomíte neskôr. Všetko zrejme prichádza s vekom," myslí si Kližan.

Aj súperi museli postrehnúť, že najlepší slovenský tenista je v zápasoch pokojnejší a len tak ho niečo nerozhádže.

Hrá s rozvahou, navyše je z neho veľký bojovník, akým bol kedysi jeho tréner Dominik Hrbatý.

"Na kurte cítiť, že nemám také nervy. Viac sa viem ovládať, aj keď ma niečo občas hnevá. Nemôžem povedať, že nervy nemám stále, ale situácie, ktoré som v minulosti nevedel potlačiť, teraz viem," reagoval Kližan.

Potešil ho úspech v Davis Cupe

Stal sa z neho aj tímový hráč, ktorému veľmi záleží na celom kolektíve. Za najsilnejší moment uplynulej sezóny označil úspech v Davisovom pohári.

V súboji proti Bielorusku v Bratislave vybojoval Kližan rozhodujúce body (Slováci vyhrali 3:1). Slovenský tím sa v budúcom roku vďaka tomu po dlhých rokoch predstaví vo Svetovej skupine Davisovho pohára.

"Davis Cup nám vyšiel na výbornú. Bol to pre nás obrovský úspech a veľmi si to vážim. Slovensko je po trinástich rokoch vo svetovej skupine. Držím palce aj ostatným chalanom, aby sa im darilo v ich kariérach, pretože potom bude náš tím silnejší," vraví Kližan.

Tréner sa preňho obetoval

V tomto roku sa zlepšil z viacerých stránok – kondičnej, tenisovej aj z mentálnej. Najviac práce s ním urobil tréner Dominik Hrbatý.

"Domino sa pre mňa veľakrát obetoval. Ukázalo sa, že naša spolupráca je výborná. Aj on sa ako tréner za posledné roky veľmi zlepšil a aj jemu dala naša spolupráca veľa. Verím, že budeme v ďalšom roku spolu napredovať," hovorí Kližan o trénerovi.

V rebríčku ATP sa posunul na 41. miesto. Na budúci rok by chcel prekonať svoje maximum spred dvoch rokov, keď bol 24. na svete.

"Verím, že prídu dobré výsledky a dostanem sa do záverečných kôl na turnajoch. Dokázať sa to dá iba tvrdým tréningom a zodpovednosťou. Ak to zvládnem a budem zdravý, neviem, prečo by som nemohol prekonať svoje rebríčkové maximum," dodal Kližan.