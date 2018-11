Medlová ustála obe jazdy, na finále to nestačilo

Slovenská snoubordistka obsadila na pretekoch Stového pohára v Pekingu siedme miesto.

23. nov 2018 o 15:41 TASR

PEKING. Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová obsadila v piatkovej kvalifikácii Big Air na podujatí SP v čínskom Pekingu siedme miesto.

Dvadsaťpäťročnej rodáčke z Liptovského Mikuláša unikol postup do 6-členného finále o 1,25 bodu.

Najlepší výkon v kvalifikácii predviedla Japonka Reira Iwabučiová (89,75 b.), Medlová za vydarenejší druhý skok získala známku 76,75.

"Big Air v Pekingu je jeden z mojich najobľúbenejších. Tento rok sa konal na olympijskom štadióne. Tréning aj preteky som si užila. Ustála som obe jazdy, ale žiaľ, na finále to nestačilo. Aj napriek tomu sa zo siedmeho miesta teším, pretože je len začiatok sezóny a veľa pretekov ma ešte len čaká. Teraz idem jazdiť na týždeň do Rakúska a potom na Dew Tour do Colorada," povedala Medlová.