F1 sa lúči so sezónou, šampión Hamilton v Abú Zabí nepoľaví

Derniéra sa koná už tradične v posledných rokoch v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.

23. nov 2018 o 15:57 SITA

ABÚ ZABÍ. Motoristickú formulu 1 čaká počas nadchádzajúceho víkendu záverečné 21. podujatie tejto sezóny.

Derniéra sa uskutoční ako už tradične v posledných rokoch v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch a po roku sa v nej opäť nebude bojovať o majstrovské tituly.

Svetovým šampiónom v individuálnom poradí sa takmer pred mesiacom stal po piaty raz Lewis Hamilton a Pohár konštruktérov pred dvomi týždňami získal piatykrát v sérii Mercedes.

Hamilton chce byť silnejší od začiatku

Čerstvý majster sveta však nechce poľaviť a pred súťažným víkendom sa vyjadril, že sa stále musí zlepšovať.

Poradie MS (po 20 z 21 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 383 bodov - istý titul 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 302 3. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 251 4. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 237 5. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 234 6. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 158 Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 620 bodov - istý titul 2. Ferrari 553 3. Red Bull 392 4. Renault 114 5. Haas 90 6. McLaren 62

"Naozaj, nemal som vôbec čas si oddýchnuť a na chvíľu vypnúť. Myslím si, že sa tak stane až na Vianoce, ale potom to znovu začne. V ktorých oblastiach môžem byť ešte lepší? Neustále nad tým uvažujem," uviedol Hamillton pre portál Sky Sports.

"Budem sa snažiť pouvažovať nad tým, či môžeme byť silnejší najmä v prvej polovici sezóny a zároveň si v druhej časti udržať výkonnosť z tohto roka. Ak ľudia z továrne budú vedieť vynaložiť ešte väčšie úsilie, budeme ešte lepší," doplnil Hamilton.

Rovnakú filozofiu vyznáva aj šéf Mercedesu Toto Wolff.

"Minulotýždňové oslavy v továrňach v Brackley a Brixworthe boli veľmi príjemné. Získať päť titulov po sebe v individuálnom aj tímovom poradí je fantastický pocit. S takýmto niečím nemá mnoho ľudí skúsenosti," uviedol Toto Wolff.

"Zároveň má každý záujem naďalej zvyšovať latku výkonnosti, chceme byť opäť o niečo silnejší. Tlak okolo majstrovských titulov pominul, takže do posledných pretekov môžeme ísť úplne naplno, nemusíme na nič brať ohľad," dodal Wolff.

Vzostupy a pády Ferrari

Ferrari, najväčší súper Mercedesu v boji o titul, rovnako ako pred rokom nestačil na svojho súpera, ale Sebastian Vettel si nemyslí, že Scuderia má za sebou zlý rok.

"Nebolo to úplne podľa našich predstáv, čo je jasné, keď skončíte druhý, ale celkovo to bola dobrá sezóna. Mali sme vzostupy a pády, samozrejme, že by sme najradšej zakončili ročník na vrchole. Chcem, aby sme v posledných pretekoch niečo dokázali. Zatiaľ som nerozmýšľal o budúcnosti, ale najdôležitejšie pre mňa bude, aby sme odštartovali šťastne," povedal Vettel pre oficiálnu stránku Ferrari.

"Budeme potrebovať veľmi silný balík, v niektorých momentoch tejto sezóny nám chýbala rýchlosť, ale pracujeme na tom, aby sme znovu spravili krok vpred. Všetci ľudia vo Ferrari pokladajú svoju prácu za vášeň a cítia sa poctení, že môžu byť súčasťou tímu," dodal Vettel.

V Abú Zabí bude počas víkendu slnečno s maximálnou teplotou 32°C. Piloti budú môcť v pretekoch využiť supermäkké, ultramäkké a hypermäkké pneumatiky Pirelli.

Sobotňajšia kvalifikácia odštartuje o 14.00 h SEČ, nedeľňajšie preteky sú na programe o 14.10 h.

Veľká cena Abú Zabí: Dejisko: Okruh Yas Marina Dĺžka okruhu: 5554 m Dĺžka pretekov: 305,355 km (55 kôl) Divácka kapacita: 60 000 divákov Minuloročný víťaz: Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull 1:40,279 min (2009) Najviac víťazstiev - jazdec: po 3 - Sebastian Vettel (2009, 2010, 2013) a Lewis Hamilton (2011, 2014, 2016) Najviac víťazstiev - tím: 4 - Mercedes (2014, 2015, 2016, 2017)

Doterajší víťazi: 2017 Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 2016 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2015 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes 2014 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2013 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull 2012 Kimi Räikkönen (Fín.) Lotus 2011 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren 2010 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull 2009 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull