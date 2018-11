Konôpka by si vyčítal, ak by sa nepokúsil o účasť na 24 hodín Le Mans

Slovenský pilot sa o to bude pokúšať prostredníctvom Ázijskej série Le Mans.

23. nov 2018 o 17:18 SITA

BRATISLAVA. Tím ARC Bratislava okolo slovenského jazdca Miroslava Konôpku sa v sezóne 2019 opäť bude pokúšať o štart na vytrvalostných pretekoch 24 hodín Le Mans.

Päťdesiatšesťročný pilot je doteraz jediným Slovákom, ktorý sa predstavil na slávnom podujatí, dokopy má na konte tri štarty, dvakrát videl aj šachovnicovú vlajku.

Vyčítal by si, ak by to neskúsil

Konôpka sa bude snažiť kvalifikovať na štart 24-hodinovky v Le Mans cez Ázijskú sériu tejto kategórie.

"Ak by som to neskúsil ešte raz, mohol by som si to vyčítať," povedal najskúsenejší slovenský pretekár pred začiatkom prvých pretekov štvordielneho seriálu.

"Myslím si, že sa mi podarilo poskladať najlepšiu možnú posádku v rámci našich možností. Uvidíme, čo sa nám podarí," dodal.

S Konôpkom sa za volantom prototypu LMP2 Ligier JS P217 s motorom Gibson budú striedať Brit Darren Burke a talentovaný mladý Číňan Kang Ling.

Obaja majú množstvo skúseností z rôznych seriálov, no účasť v Asian Le Mans Series je pre nich veľkou výzvou.

"Spolupráca slovenského ARC Bratislava a anglického Greaves Motorsport ponúka dobrý balík, ktorý by mohol priniesť dobré výsledky," myslí si Burke.

Známi, rýchli súperi

Prvé preteky sa uskutočnia na okruhu F1 v čínskom Šanghaji. Náročný okruh s dĺžkou 5451 metrov patrí medzi najmodernejšie na svete a poriadne preverí pripravenosť jazdcov, mechanikov aj inžinierov.

"Opäť budú proti nám stáť veľmi rýchli aj známi pretekári," vyjadril sa Konôpka.

"Bývalý jazdec F1 Paul di Resta, skvelý Pipo Derrani, ktorý bude v budúcom roku vo Formule E a množstvo ďalších profesionálov. My sme džentlmeni, no v našej triede AM si trúfame bojovať o víťazstvo. Či to bude stačiť aj na Le Mans, uvidíme o dva mesiace," podotkol Konôpka.

Dva týždne po Šanghaji bude sezóna pokračovať v japonskom Fudži. V januári sa ďalšie dve štvorhodinovky pôjdu v thajskom Burirame a na okruhu Sepang v Malajzii.

Prvé preteky novej sezóny Ázijskej série Le Mans sú na programe v nedeľu v noci od 2.30 SEČ.

V sobotu je na pláne tréning a kvalifikácia (od 8.50 SEČ). Diváci na Slovensku ich môžu sledovať na YouTube kanáli Asian Le Mans Series.

Informácie pochádzajú z tlačovej správy.