Hádzanárky vysoko zvíťazili nad Švajčiarkami na turnaji v Chebe

Slovenky dopriali svojmu koučovi Packovi prvú radosť z výhry vo funkcii.

23. nov 2018 o 18:50 SITA

CHEB. Slovenské hádzanárky si na 45. ročníku medzinárodného turnaja žien "O štít mesta Cheb" pripísali na konto prvé víťazstvo.

Zverenky trénera Jána Packu po štvrtkovej tesnej prehre 20:22 s Chorvátkami zdolali v piatok Švajčiarky jednoznačne 35:22 (18:11) a do tabuľky si pripísali prvé dva body.

Slovenky dopriali svojmu koučovi radosť z výhry vo štvrtom vystúpení od jeho nástupu do funkcie.

Reprezentantky SR pripravujúce sa na budúcotýždňovú I. fázu kvalifikáciu MS 2019 zakončia svoje vystúpenie na podujatí v sobotu popoludní, keď od 15.00 h nastúpia proti domácim Češkám.

Úvodná časť duelu bola vyrovnaná. Slovenky sa ujali vedenia 3:1, Švajčiarky znížili na 3:4, ale Szarková na konci prvej desaťminútovky upravila na 6:3.

V 20. min svietil na ukazovateli skóre stav 9:8 pre slovenský tím, ktorý ešte do prestávky dokázal zvýšiť svoje vedenie na sedem gólov (18:11).

Zostávajúci program turnaja: Sobota 24. 11.: Švajčiarsko - Chorvátsko (13.00), Česko - Slovensko (15.00)

Dvojciferného rozdielu sa slovenské hráčky dočkali krátko po zmene strán, v 37. min brankárka Medveďová skórovala do odkrytej švajčiarskej svätyne - 22:12.

Skóre v prospech slovenských hádzanárok narastalo aj v ďalšom priebehu. Rajnohová v 51. min zvýšila na 32:17, v zostávajúcom čase prišlo len k miernemu skorigovaniu zo strany Švajčiarok, ktoré však trpeli ešte hladšiu prehru ako deň predtým s Češkami (25:34).

Hlas:

Ján Packa (tréner žien SR): "Veľmi dobre chutí toto moje prvé víťazstvo. Teším sa z neho ja i hráčky, už sme ho veľmi potrebovali. Podali sme veľmi dobrý výkon, na ktorom bolo vidieť už náš rukopis. Musel som hráčky presvedčiť, že práve takto chceme hrať, aby sme boli úspešní. Aj proti Chorvátkam to bolo dobré, i keď s nejakými chybičkami. Proti Švajčiarkam to vyzeralo už tak, ako by sme sa chceli prezentovať. Dievčatá si potrebujú na nový systém zvyknúť, vžiť sa doň a uveriť mu. Družstvá ako Švajčiarsko musíme jasne zdolávať, keď to dokážeme, tak si môžeme trúfať aj na silnejších súperov. Dnes nehrala pre problémy s kolenom Wollingerová a nechytala Oguntoye, ostatné hráčky dostali príležitosť. Nad Češkami chceme vyhrať a zabojovať o prvenstvo na turnaji."

Slovensko - Švajčiarsko 35:22 (18:11)

Góly SR: Rajnohová 7, Szarková 6, Bíziková, Trúnková, Patrnčiaková a Rebičová po 3, Bujnochová, Kučerová, Vargová a Holešová po 2, Pócsíková a Medveďová po 1

Ďalší zápas: ČR - Chorvátsko 21:19 (13:4)