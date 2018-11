Nitra dosiahla piaty triumf v rade, Popradu nasúkala sedem gólov

Výsledky 25. kola slovenskej hokejovej Tipsport ligy.

23. nov 2018 o 21:20 (aktualizované 23. nov 2018 o 21:42) SITA, TASR

NITRA. Hokejisti Nitry si pred vlastnými fanúšikmi poradili s Popradom 7:2 v piatkovom zápase 25. kola najvyššej domácej súťaže.

"Kamzíci" síce viedli po prvej časti gólom Samuela Takáča, ale tím spod Zobora v II. tretine otočil na 3:1.

Za hostí potom skorigoval Dávid Bondra, ale domáci do konca duelu pridali ešte štyri góly. Nitra v piatok dosiahla piaty triumf v rade.

Nagyov víťazný nájazd v Miškovci

Skúsený útočník Ladislav Nagy rozhodol o triumfe Košíc 2:1 po samostatných nájazdoch nad domácim Miškovcom.

Maďarský tím viedol od 11. min presným zásahom Bálinta Magosiho, ale za "oceliarov" v 45. min vyrovnal Peter Galamboš.

Duel dospel až do nájazdov, v ktorých skóroval jediný hráč - Ladislav Nagy v šiestej sérii zariadil druhý bod pre Košice, ktoré sú priebežne druhé v tipsportligovej tabuľke. Miškovec je aktuálne desiaty.

Zvolen zdolal Detvu v derby

Hokejisti Zvolena ako líder tabuľky zvíťazili nad Detvou 4:3 po predĺžení.

Tím spod Poľany viedol u súpera 1:0 gólom Michala Murčeka, ale Zvolenčania zásahmi Michaela Vandasa a Milana Kytnára v druhej časti otočili na 2:1.

V tretej dvadsaťminútovke sa Detve podarilo zvrátiť nepriaznivý stav na 3:2, no v 53. min Vandas vyrovnal a v predĺžení Petr Obdržálek rozhodol o druhom bode pre tím spod Pustého hradu. Detva si pripísala druhú prehru za sebou.

Banská Bystrica vyhrala v Budapešti

Úradujúci slovenský hokejový šampión HC '05 iClinic Banská Bystrica zvíťazil 6:3 na ľade maďarského tímu MAC Budapešť.

Domáci dokázali trikrát zmazať najtesnejší náskok "baranov", no ešte v druhej tretine dvakrát skóroval Guillaume Asselin a gólovú bodku za duelom dal v 45. min Brock Higgs.

Tímu spod Urpína patrí v tabuľke TL štvrtá priečka, klub z hlavného mesta Maďarska je jedenásty, šesť bodov pred poslednou Žilinou.

Dukla tesne zdolala Liptovský Mikkuláš

Hokejisti Dukly Trenčín získali všetky tri body v domácom súboji Tipsport ligy proti Liptovskému Mikulášu, no na triumf 4:3 sa poriadne natrápili.

Prečítajte si tiež: S novým trénerom Žilina ukončila sériu prehier

Už v 31. sekunde otvoril skóre domáci Branko Radivojevič a v prvej tretine sa k nemu pridali aj spoluhráči Marek Hecl a Martin Rýgl.

Trenčania však o sľubný náskok prišli, keď za Liptákov skórovali v II. tretine Alex Tamáši a Tomáš Nádašdi, v tretej časti aj Róbert Huna.

O tom, že všetky body zostanú pod hradom Matúša Čáka, rozhodol v 48. min Marek Hecl svojím druhým zásahom v zápase. Asistoval mu pri ňom aj brankár Michal Valent.

Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - 25. kolo - piatok:

HK Nitra - HK Poprad 7:2 (0:1, 4:1, 3:0)

Góly: 22. Majdan (Hrušík, K. Morrison), 29. Lantoši (S. Buček, McCormack), 31. S. Buček, 37. Blackwater (Scheidl), 47. Blackwater (Marek Slovák, Lantoši), 51. Scheidl (Kerbashian ), 53. Lantoši (Marek Slovák, Blackwater) - 15. S. Takáč, 34. D. Bondra

Vylúčení: 7:8 na 2 min, navyše: B. Rapáč 10 min za vrazenie na mantinel, Kerbashian (obaja Nitra) 10 min za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Müllner (SR), Juhász (Maď.) - Gegáň (SR), Árkovics (Maď.), 2095 divákov

Zostavy:

Nitra: Šimboch - McCormack, Mezei, K. Morrison, Korím, Rais, Miroslav Pupák, J. Šiška, A. Sloboda - Blackwater, Marek Slovák, Lantoši - Majdan, Kerbashian, Scheidl - B. Rapáč, Bortňák, S. Buček - Hrušík, Čaládi, Pätoprstý

Poprad: Vošvrda (51. Nechvátal) - Salija, Petran, Česánek, Fabian, K. Karalahti, Semaňák, Kundrik - P. Svitana, Mlynarovič, D. Bondra - P. Koyš, Zagrapan, Abdul - R. Václav, Heizer, S. Takáč - R. Macík, L. Paukovček, Belluš

Hlasy:

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Dnes sme dokonale využili rozpoloženie, v akom prišiel Poprad. Mali zápas s "dvadsiatkou" neskôr ako my a mali v zostave len 6 obrancov, z toho dvaja boli vekom juniori. Hráčom sme dali pokyn, aby korčuľovali. Chceli sme ich hráčov unaviť. V druhej polovici zápasu to mali hráči Popradu ťažké. Potom aj tie kombinácie vyzerajú ľahké. Musím však povedať, že na začiatku zápasu bol Poprad vyrovnaným súperom."

Roman Stantien, tréner Popradu: "Myslím si, že do polovice zápasu to bolo celkom vyrovnané. Cítili sme, že tu môžeme niečo uhrať, ale po piatom góle sme to už nezvládali. Nitra si už zvyšok zápasu režírovala a keď boli v "laufe", tak predvádzali parádne veci, pretože kvalitu majú."

DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC Košice 1:2 po sam. nájazdoch (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 11. Magosi (R. Harrison) - 45. Galamboš (Dudáš, McDowell), rozhodujúci sam. nájazd L. Nagy

Vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Novák, Štefik - Smrek, Gajan, 1320 divákov



Zostavy:



Miškovec: Vay - Kiss, N. Crawford, T. Slovák, Szirányi, J. Milam, Göz, Láda - Kulmala, J. Vas, Pance - Magosi, Loiseau, R. Harrison - Somogyi, Galanisz, Miskolczi - Vojtkó, Hajós, Ritó

Košice: Habal - Šedivý, Pretnar, Dudáš, McDowell, Pulli, Čížek, Koch - L. Nagy, Brophey, M. Haščák - Suja, Ignatuškin, Spilar - Šoltés, Galamboš, Vrábeľ - Š. Petráš, Klíma, Žitný - Krajňák

Hlasy:

Glen Hanlon, tréner Miškovca: "Blahoželám Košiciam k výhre. Pre nás to bola nešťastná prehra, dlho sme držali priaznivý stav. Prehru ale vnímam ako dobrú hokejovú lekciu."

Peter Bartoš, asistent trénera Košíc: "Vedeli sme, že to bude veľmi ťažký zápas. Miškovec s nami odohral dobré zápasy. Nepodarilo sa nám streliť úvodný gól, dali ho domáci a od tej chvíle sme ich iba dobiehali. Videli sme veľmi vyrovnaný zápas."

HKM Zvolen - HC 07 Detva 4:3 po predĺžení (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)

Góly: 21. Vandas (Špirko), 39. Kytnár (Vandane, Michal Chovan), 53. Vandas (Špirko, Michal Chovan), 64. Obdržálek (Michal Chovan, Špirko) - 20. Murček (Puliš, F. Fekiač), 42. Martin Ďaloga (Sládok, Murček), 50. Sládok (Murček, Hraško)

Vylúčení: 0:3 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Goga, D. Konc st. - Kacej, Vyšný, 2883 divákov

Zostavy:

Zvolen: Skapski - P. Ulrych, Vandane, Zeleňák, D. Růžička, M. Pufahl, A. Drgoň, Pöyhönen - Handlovský, Špirko, Vandas - Obdržálek, P. Lušňák, Šišovský - Michal Chovan, Kytnár, P. Zuzin - S. Petráš, Holovič, Marcinek

Detva: Zalivin - Kuklev, Martin Chovan, Hraško, Sládok, Gachulinec, F. Fekiač, M. Šimon - Puliš, Murček, Ščurko - R. Gašpar, V. Fekiač, Martin Ďaloga - J. Žilka, Matúš Chovan, Tibenský - M. Surový, P. Valent, Z. Král - Giľák

Hlasy:

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Začali sme dobre. Vytvorili sme si šance a tlak, no práve z neho sme trikrát prepadli a mohli sme prehrávať. Čo sa napokon udialo dvakrát v tomto zápase. Myslím si, že Detvu dnes podržal brankár. My sme mali veľmi gólových príležitostí, no na opačnej strane si vytvoril súper množstvo protiútokov. To sa nám nemôže stávať, nemôžeme takto hazardovať s výsledkom. Chcem napokon poďakovať chalanom, že to zvládli a vyhrali aspoň za dva body."

Josef Turek, tréner Detvy: "Bol to dobrý zápas. Nám vyšla prvá tretina, ktorá rozhodla o tom, že sme získali prvý historický bod so Zvolenom. V druhej tretine sme dostali dosť rýchlo gól a napokon sa to otočilo v nás neprospech. V tretej časti sme však vyrovnali a dostali sa aj do vedenia, no bohužiaľ sme to nedokázali udržať. Zvolen vyrovnal. V predĺžení rozhodlo o dvoch bodoch pre domácich naše vylúčenie. Napriek tomu si myslím, že sme podali veľmi dobrý výkon."

Michal Chovan, kapitán Zvolena, narodeninový oslávenec, tri body v zápase: "Ťažký zápas, mali sme v ňom viac šancí, ale niekedy sme to až príliš prekombinovali. Musíme sa viac tlačiť do bránky. Súper mal protiútoky a z nich nás trestal. Škoda toho, ale ráta sa víťazstvo. Ukázalo sa, že aj za nepriaznivého stavu vieme zabrať. Predviedli sme čo je v nás pred vynikajúcou atmosférou, pričom i Detva dnes ukázala dobrý hokej."

Michal Murček, útočník Detvy 1+2 v zápase: "Získali sme historický bod so Zvolenom v prestížnom derby, sme zaň vďační, hoci sme mohli aj vyhrať. Hrali sme dobre, škoda len toho záveru, kedy sme inkasovali vyrovnávajúci zásah a predtým na konci druhej tretiny gól do šatne. V predĺžení mali domáci presilovku a ukázali, že ich vedia hrať, majú ich najlepšie v lige, ťažko sa to bráni. Podali sme obetavý výkon, aj preto môžeme byť radi za tento prvý historický bod proti Zvolenu."

MAC Budapešť - HC '05 iClinic Banská Bystrica 3:6 (2:3, 1:2, 0:1)

Góly: 8. T. Klempa, 14. Bodó (B. Orban, K. Nagy), 21. T. Klempa (Dansereau) - 7. Zigo (É. Faille), 12. A. Šťastný (Ďatelinka), 16. Selleck (Nemčík, Asselin), 24. Asselin (K. Sloboda, J. Sýkora), 29. Asselin (Higgs), 45. Higgs (Kabáč)

Vylúčení: 5:6 na 2 min, navyše: É. Faille (B. Bystrica) 10 min za nešp. správanie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Korba, Kalina - Bogdaň, Jobbágy



Zostavy:



Budapešť: Bálizs (38. Rajna) - J. Dudás, Negrin, Fejes, Burt, Vokla, Pozsgai, Bugár - Bodó, K. Nagy, B. Orban - Dansereau, J. Brown, T. Klempa - Szabad, Terbócs, Odnoga - Szigeti, Majoross, Kreisz



Banská Bystrica: Williams - B. Marshall, Nemčík, K. Sloboda, Mihálik, Kubka, Ďatelinka, Biro - Asselin, Higgs, Selleck - J. Sýkora, É. Faille, Zigo - Kabáč, Češík, Gabor - R. Varga, A. Šťastný, Lichanec - T. Török

HK Dukla Trenčín - MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (3:0, 0:2, 1:1)

Góly: 1. Radivojevič (Rýgl), 16. Hecl (Bartovič, Sádecký), 20. Rýgl (Luhový), 48. Hecl (Holenda, Valent) - 22. Tamáši (Uram, Nádašdi), 23. Nádašdi (Uram, Košecký), 41. Róbert Huna (Kriška). Rozhodovali: Fridrich, Rencz (Maď.) - Výleta, Soltész (Maď.),

Vylúčení: 7:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2456 divákov

Zostavy:

Trenčín: Valent - Rýgl, Krejčí, Bohunický, Luža, Kovář, Holenda, Frühauf - Radivojevič, Ölvecký, Sojčík - Bartovič, Sádecký, M. Hecl - T. Varga, R. Dlouhý, O. Mikula - D. Hudec, J. Švec, J. Pardavý ml. - Luhový

Liptovský Mikuláš: Hollý (21. Kislicyn) - Suchý, Kurali, Mezovský, Nádašdi, Košecký, J. Nemec, M. Bača, Fereta - Róbert Huna, Richard Huna, Kriška - Vybíral, Tamáši, Uram - Lištiak, Piatka, Heikkilä - Žiak, Oško, Uhrík

Hlasy:

Ján Pardavý, asistent trénera Trenčína: "Na zápas sme sa pripravovali veľmi zodpovedne a získali tri body. Po prvej tretine to s nami vyzeralo dobre. Mali sme častú streľbu a viedli sme. Po jednej chybe v druhej tretine sa zápas lámala na stranu hostí. Pri góle na 3:1 nemôžeme takýmto spôsobom prehrať súboj pri mantineli. Fungovali nám oslabenia, hoci sme pri góle na 3:2 urobili malú chybu. Následne sa na naše hokejky vkrádala panika. Veľmi pohybliví hráči Mikuláša to dokázali využiť na vyrovnanie. Hostia mali štvorminútovú presilovú hru, ktorú sme ustáli. Za víťazný gól sme veľmi vďační, lebo sme boli blízko "krachu" na vlastnom ľade. Tri body si vážime, pretože dve tretiny hra z našej strany nebola dobrá."

Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "Prvá tretina bola z našej strany veľmi zlá. Prehrali sme ju 0:3. Nevzdali sme sa, vyrovnali sme. Bohužiaľ, ponúknutú šancu v podobe štvorminútovej presilovky sme zahrali veľmi zle a prišiel trest v podobe gólu. V závere sme sa snažili o hru bez brankára, ale nedostali sme sa do dobrej streleckej pozície. Domácim k bodom gratulujem."