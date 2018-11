Úvod nového ročníka Svetového pohára ovládli Rusi, Procházková skončila v kvalifikácii

Vo fínskej Ruke sa začal Svetový pohár v behu na lyžiach.

24. nov 2018 o 14:42 SITA

RUKA. Víťazmi sobotňajšieho šprintu klasickou technikou na 1,4 km v rámci Svetového pohára v behu na lyžiach vo fínskom stredisku Ruka pri Kuusame sa stali ruskí reprezentanti Julia Belorukovová a Alexander Bolšunov.

Belorukovová na úspech využila pád Stiny Nilssonovej zo Švédska, Bolšunov "vypálil rybník" favorizovanému Nórovi Johannesovi Hösflotovi Klaebovi v posledných metroch.

Sobotňajším šprintom sa začal nový ročník SP v behu na lyžiach.

Dvadsaťtriročná ruská reprezentantka triumfovala pred dvojicou Švédok - druhá skončila Maja Dahlqvistová a tretia Ida Ingemarsdotterová.

Až štvrtá bola Nórka Maiken Caspersen Fallová, ktorej v záverečných metroch došli sily a dostala sa pred ňu Ingemarsdotterová. Až šiesta finišovala úradujúca olympijská šampiónka z Pjongčangu Švédka Stina Nilssonová, v záverečnej pasáži nezvládla jednu zo zákrut a spadla.

"Až do posledných metrov som sa cítila dobre a verila, že mi to vyjde. S výsledkom musím byť spokojná,“ povedala do kamier Eurosportu víťazka, ktorá si pripísala premiérový individuálny triumf v pretekoch SP.

Jediná slovenská zástupkyňa Alena Procházková sa neprebojovala do vyraďovacej časti, v kvalifikácii ju klasifikovali na 53. mieste.

Vo finále mužského šprintu sa predstavilo kvarteto Nórov a dvaja Rusi.

Všetko nasvedčovalo triumfu fenomenálneho Nóra Johannesa Hösflota Klaeba, ale v cieľovej rovinke sa obzrel vľavo a zvoľnil, po pravej strane ho však medzitým predstihol Rus Bolšunov a dosiahol tretie víťazstvo v SP a celkovo desiate pódium v tomto seriáli.

Za druhým Klaebom finišoval jeho krajan Eirik Brandsdal.

Svetový pohár v behu na lyžiach - Ruka (Fín.):

Muži - šprint klasickou technikou na 1,4 km:

1. Alexander Bolšunov Rusko 2:29,42min 2. Johannes Hösflot Klaebo Nórsko +0,17 s 3. Eirik Brandsdal Nórsko +1,24 4. Emil Iversen Nórsko +3,04 5. Gleb Retivych Rusko +3,86 6. Sondre Turvoll Fossli Nórsko +4,85

Ženy - šprint klasickou technikou na 1,4 km: