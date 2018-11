Spartak a Senica stratili body v posledných minútach, Sereď obrala o body Žilinu

Hlasy po zápase

Radoslav Látal, tréner Trnavy: "Prespali sme prvý polčas. Hrali sme bez dôrazu, zložito, jednoducho zle. V druhom polčase sme to preskupili, hra sa zlepšila, nepriaznivý stav sme otočili, no čo sa dialo v závere ťažko môžem hodnotiť. Je to v hlavách hráčov, oni si to musia medzi sebou vyrozprávať. Mohli sme inkasovať na 2:2, ale nie dvakrát."

Ivan Galád, tréner Nitry: "Futbal je niekedy aj o šťastí. My sme ho dnes v závere mali, ale veľmi prajem mojim chlapcom toto víťazstvo, pretože nie sme v jednoduchej situácii. Vo štvrtok budeme držať palce Trnave v Európskej lige."