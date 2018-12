Naposledy Chorváti oslavovali proti Slovákom. Teraz bol hrdinom Čilič

Druhýkrát ovládli Davisov pohár.

25. nov 2018 o 15:49 (aktualizované 26. nov 2018 o 12:28) TASR

LILLE. Chorvátski tenisti sa stali druhýkrát v histórii víťazmi Davisovho pohára. Vo finále zvíťazili na antuke v Lille nad domácim Francúzskom 3:1.

O rozhodujúci tretí bod sa v nedeľňajšej dvojhre postaral Marin Čilič, ktorý zvíťazil nad Lucasom Pouilleom 7:6 (3), 6:3, 6:3.

Pouille v tíme obhajcov trofeje nahradil pôvodne nominovaného Jeremyho Chardyho.

Prvú misu získali proti Slovákom

Chorváti získali prvýkrát "šalátovú misu" v decembri 2005 po finálovom triumfe 3:2 nad Slovenskom v bratislavskom NTC.

O všetkom vtedy rozhodla až záverečná dvojhra, v ktorej si Mario Ančič poradil s Michalom Mertiňákom.

Slovákom nepomohli ani dva body Dominika Hrbatého v singloch a jeho heroické víťazstvo nad Ivanom Ljubičičom.

Hrdinom je Čilič

Čilič nastúpil proti Pouilleovi s cieľom nadviazať na piatkový triumf nad Jo-Wilfriedom Tsongom.

V prvom sete si obaja hráči držali podanie a na rad prišiel tajbrejk, v ktorom mal navrch líder chorvátskeho tímu, keď od stavu 3:3 získal štyri body za sebou.

O osude druhého dejstva rozhodol šiesty gem, v ktorom Čilič prelomil podanie Francúza.

V treťom sete šampión US Open z roku 2014 brejkol Pouillea za stavu 2:2 a vďaka kvalitnému servisu zápas už s prehľadom dotiahol do úspešného konca.

"Je to výnimočný moment, majstrom sveta sa človek nestáva každý deň. Pre mňa i pre všetkých Chorvátov sa dnes splnil sen. Sme vášnivý národ a doma budú určite veľké oslavy. Celé Chorvátsko bude hore nohami," uviedol Čilič.

Ohlasy médií: Jutarnji List (Chor.): "Chorvátsko vybojovalo druhýkrát v dejinách Davisov pohár. Chorvátski tenisti tým získali večné miesto v histórii." Večernji List (Chor.): "Bravó, Marin! Čilič priniesol chorvátskemu tímu vytúžený triumf. V Lille striekalo šampanské a spievali sa chorvátske pesničky." L'Équipe (Fr.): "Les Bleus boli od titulu ďaleko, veľmi ďaleko. Marin Čilič prevýšil Lucasa Pouilleho." france24.com (Fr.): "Čilič doviedol Chorvátov k víťazstvu vo finále proti Francúzsku. Chorváti získali svoj druhý titul v súťaži družstiev po premiérovom triumfe v roku 2005." La Gazzetta dello Sport (Tal.): "Chorvátsko získalo posledný 'starý' Davis Cup. Yannick Noah nedokázal urobiť zázrak a nevyhral Davis Cup druhý rok za sebou. Chorvátski tenisti sú tými, ktorí naposledy zdvihli šalátovú misu pri starom formáte súťaže." Independent (V.Brit.): "Chorvátsky triumf bude v knihách špeciálne zapísaný, pretože to bolo posledné finále Davisovho pohára pred veľkými zmenami." iDnes.cz (ČR): "Davis Cup pre Chorvátsko, víťazný tretí bod získal Čilič proti Pouillemu."

"V troch zápasoch, ktoré sme ja a Borna odohrali, sme ani raz nestratili svoje podanie. To ukazuje, ako dobre sme hrali. Predviedli sme tenis na vysokej úrovni. Boli sme obaja v skvelej forme v správny čas," pochválil Čilič svoj aj Čoričov výkon.

Chorvátsky kapitán Željko Krajan sa po siedmich rokoch pôsobenia na daviscupovej lavičke dočkal vytúženého triumfu.

"Konečne sme to dokázali. Boli sme veľmi motivovaní. Finálová prehra s Argentínou z roku 2016 ma veľmi dlho mátala. Bola to však pre nás cenná skúsenosť. Marin to dnes zvládol perfektne, bol mentálne silný a pokojný. Vždy som hovoril, že kvalita sa na dvorci nakoniec musí prejaviť," citovala slová Krajana agentúra DPA.

Posledný víťaz starého formátu

Chorvátsko sa stalo posledným víťazom starého trojdňového formátu súťaže so zápasmi na tri víťazné sety.

Od roku 2019 sa bude hrať finálový turnaj za účasti 18 tímov, jeho dejiskom sa v novembri stane Madrid.

Šancu prebojovať sa do španielskej metropoly má aj Slovensko, ak 1.-2. februára zvíťazí v kvalifikácii na antuke v NTC nad Kanadou.