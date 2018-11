Líder zo Zvolena nemal v Maďarsku šancu. Od Miškovca dostal 4 góly

Hlasy po zápase:

Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: "Samozrejme, s výsledkom nie sme spokojní, ale chalanom nemožno uprieť snahu, bojovnosť a chcenie. No hrať proti Košiciam na tri päťky a v takom zápasovom slede je veľmi náročné. V niektorých momentoch to bolo cítiť, hlavne v koncovke, agresivite a dohrávaní osobných súbojov. Potom nám už chýbali sily. Hrá sa na góly, tie sme nedali a tak nemôžme pomýšľať na výhru, i keď šancí sme mali veľmi veľa. Riešili sme ich však zle a preto sme prehrali. Je to škoda. Na druhej strane máme možnosť otestovať si niektorých hráčov, ktorí by inak nemali taký priestor na ľade. Hrali v iných útokoch, takže aj to nám niečo ukáže."

Roman Šimíček, tréner Košíc: "Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas. Pripravovali sme sa na to, no nebolo to z našej strany veľmi podarené stretnutie. Bolo to veľmi ťažké, zvlášť v druhej tretine, keď sme sa nechali úplne zbytočne vylúčiť. No podržal nás brankár, ktorý nás držal celý zápas nad vodou. Asi jemu patrí najväčšia vďaka za to, že sme to dnes zvládli. Za tri body sme hrozne šťastní, pretože zo Zámkov sa body veľmi ľahko nenosia. Sme veľmi šťastní, že sa to podarilo a že to vyšlo nášmu gólmanovi."