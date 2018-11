Šatka po bitke: Netreba veriť všetkému, čo sa píše

Slovenský reprezentant sa začiatkom novembra stal obeťou útoku.

26. nov 2018 o 17:58 SITA

DUNAJSKÁ STREDA. Slovenský futbalový reprezentant a hráč FC DAC 1904 Dunajská Streda Ľubomír Šatka má v ostatných týždňoch za sebou turbulentné obdobie.

Dvadsaťdvaročný obranca (nar. 2. decembra 1995) bol jeden zo siedmich previnilcov, ktorí po októbrovom zápase s Českom porušili životosprávu a "ponocovali", čo vyústilo k odchodu Jána Kozáka z postu trénera A-tímu SR.

S chráničom a na vlastné riziko

Začiatkom novembra sa stal Šatka v Bratislave terčom útoku a po údere mal podľa medializovaných informácii utrpieť zlomeninu sánky. Navyše mal mať poškodené zuby, posunutý chrup a tržnú ranu na pere.

Hoci pôvodne nemal hrať do konca kalendárneho roka, v sobotňajšom domácom dueli proti AS Trenčín (0:0) v rámci 16. kola Fortuna ligy nastúpil v 62. min na trávnik v Dunajskej Strede, vystriedal Martina Bednára.

,,V prvom rade asi netreba veriť všetkému, čo sa píše. Čítal som, aké som mal zranenia a vôbec to nebola pravda. Týždeň po tom, ako sa to stalo v Bratislave, som už bol naspäť medzi chalanmi, trénoval som individuálne a postupne som sa zapájal aj do tréningu s mužstvom.

Vo štvrtok pred zápasom s Trenčínom som mal kontrolu a doktor mi odobril, že môžem nastúpiť s chráničom. Išiel som do toho aj za cenu nejakého risku," cituje oficiálny web najvyššej slovenskej súťaže fortunaliga.sk vyjadrenie Šatku, ktorý si zvyká na chránič v ústach.

,,Je to trošku nezvyk. Absolvoval som s tým iba jeden tréning. Počas zápasu som si to párkrát musel vytiahnuť, lebo sa mi s tým ťažko dýchalo. Keď si na to zvyknem, bude to v poriadku."

Podpora blízkych ale i fanúšikov

Po psychickej stránke mal rodák z Ilavy náročné obdobie. "Bolo to veľmi ťažké. Dalo mi to predovšetkým to, že som zistil, akých mám okolo seba skvelých ľudí, ktorí mi pomáhali.

Dostal som množstvo správ či už od fanúšikov alebo kamarátov. Som rád, že sa môžem na nich spoľahnúť aj v takýchto ťažkých časoch," skonštatoval Šatka.

Prečítajte si tiež: Šatka sa z nominácie vyradil sám. To je preňho najväčší trest, tvrdil Hapal

Talentovaný stopér si pred spomenutým zápasom s AS Trenčín prevzal cenu za Gól mesiaca október. Od fanúšikov získal 60,5 percenta všetkých hlasov za výstavný presný zásah, ktorý dal 6. októbra v domácom dueli 11. kola Fortuna ligy do siete brankára Zlatých Moraviec Martina Krnáča a prispel k víťazstvu DAC 3:1.

,,Som veľmi rád, že fanúšikovia za mňa hlasovali. Chcel by som sa im touto cestou poďakovať. Veľa gólov nedávam, preto som šťastný, že som mohol vyhrať toto ocenenie vďaka nim," poznamenal Ľubomír Šatka a pre web fortunaliga.sk dodal: "Asi budem takto strieľať častejšie.”