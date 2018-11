Boca Juniors chce získať Pohár osloboditeľov kontumačne. Zrada, znie z River Plate

Odvetu finále medzi argentínskymi klubmi odložili.

27. nov 2018 o 11:15 TASR

BUENOS AIRES. Prezident argentínskeho futbalového klubu River Plate Rodolfo D'Onofrio obvinil svojho rivala z Bocy Juniors zo zrady.

Odvetu finále juhoamerického Pohára osloboditeľov medzi oboma tímami odložili. Po výtržnostiach fanúšikov River Plate pôvodne posunuli začiatok sobotňajšieho duelu o 24 hodín.

Napriek tomu sa v nedeľu odveta nekonala. Vedenie Bocy Juniors sa po incidente vyjadrilo, že čelia "športovej nevýhode" pre zranenia niektorých hráčov.

Prezident Bocy Daniel Angelici povedal, že bude žiadať organizátorov súťaže, aby kontumovali odvetný zápas a trofej odovzdali futbalistom Bocy.

"Podpísali sme dokument a podali sme si ruky. Potom som zistil, že požiadal vedenie Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL) o ich vyhlásenie za šampiónov. Neverím, že nedokázal dodržať svoj sľub," citovala agentúra AFP prezidenta River Plate D'Onofrio.

"Neexistuje žiadna šanca, aby v prospech Bocy Juniors kontumovali stretnutie. Zápasy sa vyhrávajú a prehrávajú na ihrisku. Ak by sa to stalo, bolo by to úplne hanebné, jedna z najhorších vecí, ktoré by niekto mohol spáchať," povedal D'Onofrio.

Dvaja prezidenti konkurenčných tímov sa v utorok stretnú so šéfom CONMEBOL Alejandrom Dominguezom, aby sa dohodli na novom termíne finálovej odvety.

Prvé meranie síl oboch súperov sa skončilo pred dvomi týždňami remízou 2:2. Od budúceho roka sa bude finále Copa Libertadores konať na neutrálnom ihrisku na jeden víťazný duel.