Piquého spoločnosť chce po Davis Cupe vstúpiť aj do Fed Cupu

Finále oboch súťaží by boli oddelené.

27. nov 2018 o 17:27 TASR

MADRID. Investičná spoločnosť Kosmos by po vstupe do mužskej tenisovej súťaže Davisov pohár chcela vstúpiť aj do ženského Pohára federácií.

Španielska spoločnosť, ktorej majiteľom je futbalista FC Barcelona Gerard Piqué, podpísala nedávno 25-ročnú zmluvu s Medzinárodnou tenisovou federáciou (ITF).

Do Davis Cupu plánuje v priebehu platnosti zmluvy vložiť tri miliardy dolárov.

Výkonný riaditeľ Kosmosu pre tenis Javier Alonso pred novinármi uviedol, že požiadal ITF, aby sa zaoberala aj myšlienkou vstupu spoločnosti do Fed Cupu.

Alonso poznamenal, že finále oboch súťaží by boli oddelené, ale organizovali by ich v tom istom týždni.