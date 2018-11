Cesta Poóra z Trnavy je známa. Hoftych ho nasledovať nebude

Vylúčil, že by smeroval do Bohemiansu Praha.

27. nov 2018 o 17:54 SITA

TRNAVA. Pavel Hoftych v pondelok oznámil, že v decembri opustí pozíciu generálneho manažéra vo futbalovom Spartaku Trnava.

Päťdesiatjedenročný funkcionár však vylúčil, že by smeroval do Bohemiansu Praha, kde má namierené majiteľ Trnavy Vladimír Poór, ktorý takisto deklaroval odchod z klubu.

Informáciu priniesol český portál iDnes.cz.

Hoftych: Návrat do Prahy vylučujem

"Svoj návrat do Prahy vylučujem. V podmienkach, ktoré Bohemians má, tam športový riaditeľ Držmíšek a tréner Hašek odvádzajú skvelú prácu," vyjadril sa rodák z Ústí nad Labem, ktorý mal prsty v presune Poórových podnikateľských aktivít do českej metropoly.

"Bol som v spojení s majiteľom Jakubowiczom s tým, že by sa pán Poór rád zapojil do klubu a Bohemiansu to pomohlo," vysvetlil.

Trnavu okrem Hoftycha s Poórom v zime opustia aj tréner Radoslav Látal a prezident Dušan Keketi.

Ideálna situácia je len navonok

Paradoxne, v Trnave nastanú veľké zmeny po úspešnom období. Spartak na jar získal ligový titul a teraz premiérovo účinkuje v skupinovej fáze Európskej ligy.

Hoftych však vysvetlil, že ideálna situácia panovala v klube len navonok.

"Dlhodobým problémom je infraštruktúra, tréningové ihrisko. Chceli sme v rámci Slovenska vybudovať špičkový klub a čakal som, že se pohľad mesta zmení. Nie sme bohatý klub. S rozpočtom, s akým pracujeme, sme si v Európe vyslúžili rešpekt. Cestu ďalej však nevidím," vyjadril sa bývalý aktívny futbalista.