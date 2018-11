Fialkové robia chybu, zarobiť chcú manažéri, tvrdí Matiaško

Spor sa odrazí aj na vzťahoch medzi reprezentantmi.

27. nov 2018 o 20:31 Miloslav Šebela

Rozhovor pre denník SME: Situácia v biatlonovom hnutí je vážna a hrozí, že sestry Fialkové sa nepredstavia na súťažiach Svetového pohára. Viceprezident Slovenského zväzu biatlonu pre reprezentáciu a bývalý olympionik MAREK MATIAŠKO je skeptický v tom, či mediačné stretnutie prinesie nejaký posun. „Nič nové sa na ňom nedozvieme,“ vraví.

Aký je váš pohľad na spor medzi Slovenským zväzom biatlonu a sestrami Paulínou a Ivonou Fialkovými, ktoré odmietajú podpísať reprezentačnú zmluvu?

„Z môjho pohľadu to nie je patová situácia. Prezídium zväzu si stojí za svojím a v žiadnom prípade nebudeme tú zmluvu meniť ani upravovať. Požiadavky sestier sa menili zo dňa na deň. Raz je na vine jedno, potom druhé. Najskôr to bol ich realizačný tím, potom išlo o úrazové poistky, teraz ide o verejný záujem.

Nie je to neriešiteľná situácia. Len prezídium dospelo k názoru, že nič meniť nebude. Riešime to tri mesiace, ale nikam sme sa nepohli. Sestry Fialkové by si mali uvedomiť, v akých podmienkach a za čie peniaze športovo vyrastali.“