Košice doma vyhrávali 3:0. Napokon s Popradom prehrali

Hlasy po zápase:

Roman Šimíček, tréner HC Košice: "V prvej a druhej tretine sme mali hru pod kontrolou. V tretej časti sme dali gól na 3:0, no krátko na to sme inkasovali a následne sme, neviem z akého dôvodu, začali robiť chyby. Zápas sme prehrali v predĺžení, keď sme doplatili na chybu. Sezóna je ešte dlhá, ale takéto veci sa nám nemôžu stávať. Viedli sme 3:0, ale nedokázali sme to dotiahnuť do víťazného konca a to je zlé."

Roman Stantien, tréner HK Poprad: "V Košiciach sme chceli získať body, ale začali sme vlažne. Domáci si v prvej tretine vytvorili veľa šancí a my sme boli radi, že to bolo iba 1:0. V druhej sme mali nejaké náznaky šancí, ale stále mali domáci dosť veľa šancí. Náš brankár nás veľakrát podržal. Keby nám súper odskočil na viac gólov, bolo by to už veľmi ťažké. V tretej tretine sme stiahli hru na tri útoky. Verili sme, že ak dáme góly, tak budeme späť v hre. To sa aj potvrdilo. Košice zneistili, my sme mali veľa šancí. V predĺžení spravili domáci chybu, ktorú sme využili a rozhodli sme o víťazstve."