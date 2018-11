Slovák cítil, že podrazil tím. Z najhoršieho zápasu sa stal najlepší

Plzeň parádne zarobila.

27. nov 2018 o 23:57 Pavol Spál

BRATISLAVA. Na hlave sa mu roztápal sneh, čiernymi rukavicami si zakrýval tvár. Prižmúril oči.

Slovák Roman Procházka v drese Plzne nepremenil penaltu, zahral ju mizerne, slabú strelu mu slávny ruský brankár Igor Akinfejev vyrazil.

„Som človek, ktorý takéto momenty dosť prežíva. Cítil som sa zle. Ako keby som chlapcov podrazil. Viem, že sa to stáva aj veľkým hráčom, ale dosť som si to pripúšťal. V polčase v kabíne som na tom bol dosť mizerne,“ priznal Procházka pre idnes.cz.

Akinfejev je expertom na penalty, čo potvrdil aj na nedávnych majstrovstvách sveta v Rusku.

V osemfinále proti Španielsku ich zneškodnil dve.

„Dohadoval som sa s Patrikom Hrošovským, na penalty sme určení my dvaja. V jednom momente som zaváhal, ale nakoniec som do toho išiel. Celé to bolo zvláštne,“ vysvetľoval rodák Jaslovských Bohuníc.

Na štadióne v Lužnikách, kde sa v lete hralo aj finále svetového šampionátu, zažil zápas ako nikdy predtým.

„Mohol to byť najhorší zápas mojej kariéry, nakoniec je to možno jeden z najlepších,“ priznal odchovanec Spartaka Trnava.

Plzenskí futbalisti oslavujú prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov.

Vo svojom piatom vystúpení dokázali na ihrisku CSKA Moskva po prestávke otočiť skóre a vyhrali 2:1.

Senzačné peniaze

Zároveň im tri body priniesli veľkú šancu na účasť v jarnej fáze Európskej ligy. Český majster získal aj parádnu prémiu 2,7 milióna eur.

Veľký podiel na tom majú slovenskí futbalisti.