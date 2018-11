Po kanonáde Bayernu má tréner Kovač pevnú pozíciu

Vedenie klubu odmietlo špekulácie, že rokuje s Francúzom Arsenom Wengerom.

28. nov 2018 o 8:39 TASR, SITA

MNÍCHOV. Vedenie nemeckého futbalového majstra Bayernu Mníchov podporilo trénera Nika Kovača a odmietlo správy o jeho odchode.

V utorok Bavori deklasovali v Lige majstrov Benficu Lisabon 5:1 a zabezpečili si postup do osemfinále.

Športový riaditeľ Bayernu Hasan Salihamidžič sa pre Sky Sport po zápase na margo Kovača vyjadril.

"Duel hovorí sám za seba. Samozrejme, Kovač bude viesť Bayern aj v sobotňajšom zápase s Werderom Brémy."

Štyridsaťsedemročný bývalý stredopoliar Mníchova a chorvátskej reprezentácie čelí kritike po výsledkoch jeho mužstva v Bundeslige. V nej sú Mníchovčania až na piatom mieste.

Prečítajte si tiež: Ronaldo pri stom víťazstve v Lige majstrov predviedol ukážkovú prihrávku

Salihamidžič tiež potvrdil, že Bayern momentálne nie je v kontakte so žiadnym trénerom, ktorý by eventuálne mohol Kovača nahradiť.

Rázne tiež odmietol špekulácie, že možným kandidátom na Kovačov post je Francúz Arsene Wenger, bývalý tréner londýnskeho Arsenalu: "Nikdy sme s ním nemali žiadny kontakt".

"Samozrejme, atmosféra v tíme v období krízy je trošku horšia ako vtedy, keď víťazíme. Je to úplne logické," poznamenal útočník Bayernu Thomas Müller.

"Dnes nám fungovalo úplne všetko - dobre sme bránili, využívali šance a aj prihrávky boli lepšie ako obvykle. Počas celých 90 minút sme hrali tak, ako si to predstavujem. Možno to vyznie zvláštne, ale vo veľkých zápasoch vieme ukázať, čoho sme schopní. Na druhej strane v duelov proti menším tímom nedokážeme zahrať naplno. Dúfajme, že to bol prvý krok správnym smerom," skonštatoval Niko Kovač podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).

Informovala agentúra DPA.