Real prečkal v Ríme kritické chvíle a udrel

Tréner Solari využil "pracantov" a Lucas Vázquez sa mu odmenil gólom.

28. nov 2018 o 10:03 SITA

RÍM. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v utorňajšom stretnutí G-skupiny Ligy majstrov 2018/2019 na ihrisku talianskeho AS Rím 2:0.

Obaja súperi získali postupovú definitívu do jarného osemfinále už krátko pred zápasom, keďže ruský CSKA Moskva v skoršom dueli "géčka" doma podľahol českej Viktorii Plzeň (1:2).

Zmysel pre zodpovednosť

Hráči Realu nadviazali na septembrový domáci triumf nad AS Rím (3:0) a ako prví z účastníkov tohtosezónnej edície Ligy majstrov si zabezpečili víťazstvo vo svojej skupine.

Real zažil v ostatných týždňoch niekoľko výsledkovo nevydarených zápasov v španielskej La Lige vrátane sobotňajšej prehry v Eibare (0:3).

“ Lucas Vasquéz je na krídle náš ťažný kóň. Deväťdesiat minút behá hore-dolu. Je príkladom pre ostatných, ako by sme mali pristupovať k svojim povinnostiam „ SANTIAGO SOLARI, TRŃER REALU MADRID

Napriek tomu zostáva v hre o majstrovskú trofej, keďže súperi predviedli taktiež niekoľko zakopnutí a Realu ani v zlom období nedokázali utiecť na viac ako šesť bodov v podaní FC Sevilla.

"Dôležité bolo, že sme sa rýchlo otriasli. Hráči ukázali veľký zmysel pre individuálnu aj kolektívnu zodpovednosť. S výkonom mužstva som spokojný," povedal Solari podľa oficiálneho klubového webu.

Solari využil "pracantov"

Mnohí fanúšikovia po prehre v Eibare požadovali, aby 42-ročný Argentínčan po zraneniach niektorých dôležitých hráčov a neúčastí ďalších postavil vyváženejšiu základnú jedenástku, v ktorej nebudú chýbať tzv. pracanti.

Solari ich, zdá sa, napokon vypočul. V Ríme nasadil od začiatku defenzívneho špecialistu Marcosa Llorenteho aj neúnavnú včeličku Lucasa Vázqueza. Druhý menovaný sa mu odvďačil gólom na 2:0.

Prečítajte si tiež: Slovák cítil, že podrazil tím. Z najhoršieho zápasu sa stal najlepší

"Každý z hráčov previedol skvelý prístup. Som nadšený z hry Marcosa Llorenteho, pretože je to hráč, ktorý vždy zo seba vydá 100 percent. Som rád, že dokázal zahrať na požadovanej úrovni. Ukázal, že môže byť plnohodnotnou náhradou za Casemira. Lucas je na krídle náš ´ťažný kóň´. Deväťdesiat minút behá hore-dolu. Je príkladom pre ostatných, ako by sme mali pristupovať k svojim povinnostiam," poznamenal Solari.

Keď sa ho po zápase prítomní novinári opýtali, či 13-násobný európsky šampión bude aj v tejto sezóne favorit na celkové prvenstvo a zisk štvrtej "ušatej trofeje" v rade, odvetil: "Pre našu doterajšiu 115-ročnú históriu je to vždy náš prípad. Real Madrid bude najväčší favorit dovtedy, kým nejaké mužstvo nezíska viac titulov."

Real prečkal ťažké momenty a udrel

Madridčania opäť ukázali, že akonáhle príde zápas Ligy majstrov, dokážu sa zmeniť na "predátorov". Rovnaké to bolo aj na rímskom Olympijskom štadióne.

Museli si však prejsť aj ťažkými chvíľami pri vyložených príležitostiach Čecha Patrika Schicka a Turka Cengiza Ündera, ale po zmene strán gólovo udreli.

Najskôr v 47. min Gareth Bale prekonal domáceho brankára Robina Olsena po fatálnej hrúbke argentínskeho stopéra Federica Fazia a v 59. min spečatil triumf hostí spomenutý Lucas Vázquez, keď mu loptu pred prázdnu bránku naservíroval Karim Benzema. Pre Francúza to bola jubilejná 100. asistencia vo farbách Realu.

Rimania premárnili veľké šance

Rímskych "vlkov" po stretnutí najviac trápili nepremenené šance.

Prečítajte si tiež: Mourinho bujaro oslavoval gól a poslal odkaz neprajníkom

"Myslím si, že do prestávky sme boli lepší ako Real, ktorý vyhral ostatné tri ročníky Ligy majstrov. Keď však proti nemu nedáte gól ani z tých najväčších šancí, prehráte," smútil grécky zadák Kostas Manolas, ktorého niektoré talianske médiá spájajú so zimným transferom práve do Realu.

"Chýbalo nám niekoľko dôležitých hráčov. Nastúpili sme s mladým tímom. Náš postoj bol pozitívny, ale zakaždým, keď sme inkasovali, rozsypali sme sa. Táto vec ma veľmi trápi, lebo je to niečo, o čom sme v minulých dňoch veľa debatovali," skonštatoval rímsky kouč Eusebio Di Francesco.