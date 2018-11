ANKETA: Vyberte ideálnu skupinu pre Slovákov v kvalifikácii ME 2020

Slovenskí futbalisti sú v treťom koši.

28. nov 2018 o 14:02 Juraj Buch, Juraj Berzedi

Ktoré tímy slovenskí futbalisti dostanú do kvalifikácie na ME 2020?(Zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

BRATISLAVA. Akých súperov si želáte pre slovenskú futbalovú reprezentáciu v blížiacej sa kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2020?

Anketa:

Ktorý tím by malo Slovensko dostať z prvého koša? Švajčiarsko 57 Portugalsko 35 Holandsko 75 Anglicko 20 Belgicko 20 Francúzsko 25 Španielsko 5 Taliansko 57 Chorvátsko 22 Poľsko 317 Hlasovalo: 633



Chcete si pozrieť zápas slovenských futbalistov proti majstrom sveta Francúzom alebo radšej proti Poliakom, cez ktorých by mali papierovo väčšiu šancu na úspech?

Vyberte si v ankete denníka SME svoju ideálnu skupinu pre slovenský národný tím. Z každého výkonnostného koša vyberte jedného súpera.

Slovensko je v treťom koši.

Žreb kvalifikačných skupín je na programe v nedeľu 2. decembra.

Spadli do tretieho koša

Slovenská futbalová reprezentácia zažila v posledných týždňoch turbulentné obdobie.

Porušenie večierky siedmich futbalistov znamenalo odchod trénera Jána Kozáka.

Anketa:

Ktorý tím by malo Slovensko dostať z druhého koša? Nemecko 50 Island 112 Bosna a Hercegovina 25 Ukrajina 47 Dánsko 2 Švédsko 6 Rusko 20 Rakúsko 180 Wales 20 Česko 161 Hlasovalo: 623



Nahradil ho Pavel Hapal, ktorému sa však nepodarilo zvíťaziť v kľúčovom zápase Ligy národov na pôde Česka, kde Slováci prehrali 0:1.

Znamenalo to pád do C-divízie Ligy národov, ale aj prepad až do tretieho výkonnostného koša pri žrebe kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2020.

O tom, akých súperov slovenskí futbalisti dostanú, sa rozhodne v nedeľu pri žrebe v Dubline.

Z druhého koša hrozí Nemecko

Z prvého koša môžu Slováci dostať majstrov sveta z Francúzska, technické Chorvátsko či nevyspytateľné Švajčiarsko.

Ktorýkoľvek z desiatich tímov v najsilnejšom koši však bude v súboji proti Slovensku papierovým favoritom.

Anketa:

Ktorý tím by malo Slovensko dostať zo štvrtého koša? Maďarsko 82 Rumunsko 25 Grécko 10 Albánsko 21 Čierna Hora 15 Cyprus 81 Estónsko 235 Slovinsko 5 Litva 76 Gruzínsko 67 Hlasovalo: 617



Tím trénera Hapala môže z druhého výkonnostného koša dostať za súpera futbalistov Nemecka, štvornásobných majstrov sveta.

Tí vypadli z elitnej kategórie Ligy národov a rovnako klesli aj v nasadení pred žrebovaním kvalifikácie. Z prvého koša ich vytlačili Poliaci.

"Nemecko je vo výkonnostnom a hernom kŕči už od majstrovstiev sveta v Rusku. Podľa mňa je to len ich krátky výpadok. Skupina, do ktorej príde Nemecko z druhého koša, bude veľmi náročná," priznal tréner Hapal pre futbalsfz.sk.

V ponuke sú opäť aj Česi

Z druhého koša môžu Slováci dostať aj susedné krajiny Česko, Rakúsko či Ukrajinu.

Anketa:

Ktorý tím by malo Slovensko dostať z piateho koša? Macedónsko 20 Kosovo 54 Bielorusko 20 Luxembursko 50 Arménsko 15 Azerbajdžan 15 Kazachstan 25 Moldavsko 22 Gibraltár 263 Faerské ostrovy 107 Hlasovalo: 591



Zaujímavá by mohla byť konfrontácia s Walesom, s ktorým Slovensko prehralo 1:2 v základnej skupine na ME vo Francúzsku 2016.

„Keď sa pozrieme na druhý a tretí kôš, v nich sú tímy takmer na rovnakej úrovni. Cieľ je dostať sa na majstrovstvá Európy,“ hovorí pred žrebom Hapal.

Aj slabí môžu narobiť problémy

Proti tímom zo štvrtého i z piateho koša budú Slováci favoritmi. Aj v nich sú však krajiny, ktoré majú v poslednom období výbornú formu a môžu narobiť aj futbalovo silnejším súperom ťažkosti.

Z desiatich kvalifikačných skupín bude päť päťčlenných a päť šesťčlenných.

Anketa:

Ktorý tím by malo Slovensko dostať zo šiesteho koša? Lotyšsko 62 Lichtenštajnsko 36 Andorra 65 Malta 36 San Maríno 389 Hlasovalo: 588



V najnižšom výkonnostnom koši je päť futbalových trpaslíkov, s ktorými by Slováci nemali zaváhať.

Postupový kľúč je jednoduchý. Z každej skupiny postúpia na ME 2020 dve najlepšie mužstvá.

Zostávajúce kvarteto účastníkov kontinentálneho šampionátu vzíde zo štyroch turnajov play off jednotlivých divízii Ligy národov, ktoré sa uskutočnia v marci 2020.