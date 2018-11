Ronaldo pri stom víťazstve v Lige majstrov predviedol ukážkovú prihrávku

Ronaldo bol v tejto sezóne pri 44 percentách gólov Juventusu.

28. nov 2018 o 11:34 SITA

TURÍN. Futbalisti Juventusu Turín sa doma poriadne nadreli na víťazstvo nad hráčmi Valencie (1:0) v utorkovom súboji H-skupiny Ligy majstrov 2018/2019.

Stálo to však za to. Odmenou im je istota postupu do jarnej vyraďovacej časti, aj keď zatiaľ bez garancie prvého miesta v skupine.

Výkon nebol podľa Allegriho predstáv

Talianskeho multišampióna spasili šikovnosť a pracovitosť Cristiana Ronalda. Dlhodobo jeden z najlepších futbalistov na svete sa v 59. min podľa zaručene fungujúceho osobného receptu pohral s obrancom hostí Gabrielom a jeho prihrávke pred prázdnu bránku sa mohol Mario Mandžukič už len gólovo pokloniť.

"Vôbec sme neodohrali excelentný zápas, ale gólová akcia takou bola. Niekedy je potrebné vyhrať aj takýmto spôsobom. Dnes sme museli hrať viac hlavou na to, aby sme získali tri body," skonštatoval tréner Juventusu Turín Massimiliano Allegri.

Ronaldo naštartoval Mandžukiča

Ronaldo sa spočiatku hľadal v novom pôsobisku po svojom letnom prestupe z Realu Madrid. Momentálne však jeho prítomnosť na ihrisku vykazuje už zaujímavé čísla.

V tejto sezóne bol 33-ročný Portugalčan pri 44 percent gólov svojho tímu, sám desaťkrát skóroval a asistoval pri ďalších šiestich.

Z jeho asistenčných schopností ťaží najmä Mandžukič. Chorvátsky reprezentant vlani v 32 zápasoch skóroval 5-krát, v tejto sezóne má však podstatne lepšiu úspešnosť - trafil už šesťkrát v desiatich stretnutiach. A plynie to najmä z jeho spolupráce s Ronaldom.

"Kedysi sme z Mandžukiča nevedeli vyžmýkať to najlepšie. Odkedy je s Ronaldom, zlepšil sa. Predtým to bolo tak, že Dybala ťažil z pohybu Mandžukiča, teraz zasa Mandžukič profituje z toho, ako hrá Ronaldo," vysvetlil tréner Allegri.

Ronaldovi niekedy stačí aj jedna akcia

Ešte jedna aktuálna štatistická zaujímavosť sa spája s Ronaldom. Stal sa vôbec prvým futbalistom, ktorý dosiahol 100 víťazstiev v Lige majstrov.

"Ronaldo má viac víťazstiev ako 136 zo 140 mužstiev, ktoré sa predstavili v modernej verzii tejto európskej klubovej súťaže," vyrátali štatistici Ligy majstrov.

Obranca Juventusu Leonardo Bonucci vyzdvihol čisté konto svojho tímu ako aj dobrú prácu značky CR7 v útoku.

"Som šťastný, že sme to uhrali bez inkasovaného gólu. Stále je to dôležité, lebo vpredu máme dostatočnú kvalitu na to, aby sme aspoň raz skórovali. Hráč, akým je Cristiano, dokáže jednou akciou rozhodnúť zápas," povedal Bonucci podľa webu UEFA.com.

Valencia je po prehre v Turíne už bez šance na jarné pokračovanie v Lige majstrov. Zato má istotu tretieho miesta v H-skupine, čo znamená na jar účinkovanie v šestnásťfinále Európskej ligy.

"Sme smutní, že už nepokračujeme v Lige majstrov. Futbal rozhodujú detaily v špecifických momentoch. Juventus nás pritlačil na začiatku druhého polčasu. V Európskej lige sa vynasnažíme dostať čo najďalej," zhodnotil tréner Valencie Marcelino García Toral.