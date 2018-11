Ministri chcú vidieť Fialkové na štarte, Lubyová hrozí sankciami

Ich príprava bola dotovaná z verejných zdrojov, ide o verejný záujem, uviedla ministerka Lubyová.

28. nov 2018 o 10:57 TASR

BRATISLAVA. Minister obrany SR Peter Gajdoš a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová vyzvali v stredu vedenie Slovenského zväzu biatlonu, aby zrušil zákaz reprezentovať sestrám Paulíne a Ivone Fialkovým.

Lubyová pohrozila sankciami

Prečítajte si tiež: Fialkové robia chybu, zarobiť chcú manažéri, tvrdí Matiaško

Podľa Lubyovej ide v prípade ich účasti na úvodnom podujatí Svetového pohára v slovinskej Pokljuke o verejný záujem a ak im nebude umožnené ho naplniť, hrozia zväzu zo strany ministerstva sankcie.

"Sme v situácii, keď prišlo k právnym dohadom medzi športovkyňami a zväzom. No my by sme chceli vyzvať zväz, aby v tomto časovom okamihu nebrzdil účasť našich športovkýň na reprezentácii, pretože ide o verejný záujem," zdôraznila Lubyová.

"Ich príprava bola masovo dotovaná z verejných zdrojov a aby bolo pre niekoľko bodov zmluvy toto úsilie a reprezentácia Slovenska zmarené, považujeme za neprimerané. Preto chcem vyzvať Slovenký zväz biatlonu, aby nehatil reprezentáciu Slovenska a aby sa tieto nároky doriešili potom, možno aj prostredníctvom nášho ministerstva, môžeme sa podujať na nejakú mediátorskú úlohu," pokračovala.

Prečítajte si tiež: Biatlonový zväz kritizuje kontrolóra aj advokátov sestier Fialkových

Obaja ministri tak reagovali na ťahajúci sa spor medzi sestrami Fialkovými a Slovenským zväzom biatlonu ohľadom Zmluvy o štátnej športovej reprezentácii, ktorú majú podpísať všetci reprezentanti.

Obe reprezentantky ju odmietli s tým, že nesúhlasia s viacerými jej bodmi najmä ohľadom prevodu osobnostných práv na zväz.

Na pomoc si najali advokátsku kanceláriu GARANT PARTNER legal s.r.o., ktorá tvrdí, že im dala za pravdu aj hlavná kontrolórka športu na Slovensku.

Gajdoš apeluje na zdravý rozum

Slovenký zväz biatlonu reagoval na nepodpísanie zmluvy tak, že jeho disciplinárna komisia 16. novembra zakázala sestrám štart na súťažiach spojených s reprezentáciou Slovenskej republiky.

"Zákaz reprezentovať Slovensko považujeme za absolútne neopodstatnený. Sestry Fialkové sú členkami VŠC Dukla Banská Bystrica a celý rok sa pripravovali na to, že budú súčasťou reprezentačného tímu. Boli do toho vložené nemalé prostriedky a úsilie realizačného a organizačného tímu a som presvedčený o tom, že toto všetko by mal Slovenký zväz biatlonu zohľadniť a akceptovať pri svojom rozhodnutí," povedal minister obrany Gajdoš

"Nemyslím si, že Slovensko má také množstvo mladých talentovaných športovcov, že s nimi môže hazardovať. Preto chcem apelovať na Slovenký zväz biatlonu, aby zvrátil svoje rozhodnutie a aby v tomto prípade zvíťazil zdravý rozum. Pretože ten, kto má rád Slovensko a šport, by takéto rozhodnutia nikdy neurobil. Fialkové chcú reprezentovať a my im na to musíme vytvoriť všetky podmienky. Musí zvíťaziť srdce a zdravý rozum," doplnil Peter Gajdoš.

Úvodné preteky Svetového poháraa sú na programe 2. decembra v Pokljuke, o tom, či sa na ňom zúčastnia aj Fialkové, by sa malo rozhodnúť do štvrtka 29. novembra.

Lubyová upozornila, že ak biatlonový zväz svoje rozhodnutie nezmení, môže čeliť sankciám.

"V prípade, že by bola zmarená možnosť reprezentovať, bude to mať dozvuky aj v právnej rovine a budeme musieť prejsť cez tie procedúry. Momentálne v tomto prípade koná hlavná kontrolórka športu a na základe jej nálezov môžeme my ďalej konať a prípadne uplatniť nejaké sankcie," dodala.