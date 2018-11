Fabuľu odvolali z postu trénera Podbrezovej

Fabuľa výpoveď nečakal, mužstvo povedie Gergely Geri.

28. nov 2018 o 12:55 SITA

PODBREZOVÁ. Vedenie slovenského futbalového tímu FK Železiarne Podbrezová v utorok ukončilo spoluprácu s trénerskou dvojicou Marek Fabuľa - Miroslav Guza.

Fortunaligový klub tak zareagoval na sériu šiestich ligových prehier v rade, ktorá zastihla "železiarov".

Dočasným trénerom Geri

Mužstvo, ktorému po 16. kole najvyššej súťaže patrí medzi tuctom účastníkov 10. miesto v tabuľke so 16 bodmi (bilancia: 5 - 1 - 10, skóre: 17:28), dočasne v posledných dvoch jesenných stretnutiach povedie doterajší druhý asistent trénera Gergely Geri.

V realizačnom tíme 41-ročného Geriho podľa informácie na oficiálnej internetovej stránke podbrezovského klubu doplnia doterajší koordinátor mládeže Jozef Mores a tréner Michal Hanek, ktorý naposledy pôsobil pri mládeži MŠK Žilina. Trénerom brankárov zostáva aj naďalej Peter Boroš.

Nového hlavného trénera vedenie FK Železiarne Podbrezová oznámi po skončení jesennej časti Fortuna ligy pred začiatkom prípravy na jarnú časť sezóny 2018/2019.

Gergely Geri je bývalý hráč i tréner Rimavskej Soboty, neskôr pracoval ako asistent v MFK Zvolen, od leta je člen realizačného tímu FK Železiarne Podbrezová, v tomto klube z Horehronia viedol aj treťoligový B-tím.

Nefunguje to na ihrisku ani v kabíne

Prehľad zmien počas sezóny 2018/2019: FK Senica Ton Caanen (skončil po 2. kole) - Frederico Ricardo Cordeiro Rodrigues (od 3. kola) ŠKF iClinic Sereď Michal Gašparík st. (skončil po 7. kole) - Karel Stromšík (od 8. kola) AS Trenčín Ricardo Moniz (skončil po 13. kole) - Vladimír Cifranič (od 14. kola) FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble Juraj Jarábek (skončil po 14. kole) - Branislav Mráz (od 15. kola) FK Železiarne Podbrezová Marek Fabuľa (skončil po 16. kole) - Gergely Geri (od 17. kola)

"Ide o zlé výsledky, preto došlo k takémuto rozhodnutiu vo vedení železiarní a klubu. Zmenu na trénerskom poste berieme ako snahu o naše naštartovanie, dodanie nového impulzu. Povzbudil som hráčov tým, že náš odstup na šieste miesto je stále iba dvojbodový. Nie je to neriešiteľná situácia dostať sa do prvej šestky," cituje denník Šport slová prezidenta podbrezovského klubu Júliusa Kriváňa.

"Nerozumieme, prečo prídu také periódy, keď je veľmi dobre, ale potom nastane opačná situácia. Samozrejme, zasiahli do toho aj zranenia. Momentálne to z nášho pohľadu nefunguje ako má ani v kabíne," doplnil Kriváň.

Druhýkrát odvolaný

Marek Fabuľa odchádza už druhýkrát predčasne z postu hlavného kouča podbrezovského klubu. Prvýkrát tak bolo v apríli 2017, keď ho odvolali po 20 mesiacoch práce.

“ Dobré výsledky sme mali, keď sme boli v plnej zostave. Zranenia Wiezika, Njireho, odchody Djordjeviča, Kriváka do iných klubov a časté zranenia Breznaníka spôsobili, že nám od leta vypadlo päť hráčov. „ MAREK FABUĽA

Po ukončení spolupráce s Karolom Praženicom sa Fabuľa vlani v septembri vrátil na lavičku "železiarov" a s tímom napokon obsadil 9. miesto. V tomto ročníku figurovali jeho zverenci po 6. kole na "bronzovej" priečke, hornú šestku priebežnej klasifikácie Fortuna ligy si držali do 12. kola.

V ostatnom období sa futbalistom Podbrezovej nedarilo, šesť prehier za sebou a sobotňajší tesný neúspech 0:1 na trávniku posledných Zlatých Moraviec "prispel" k definitíve odchodu Fabuľu a jeho prvého asistenta Guzu.

Naposledy sa "železiari" tešili z víťazstva v 10. kole - doma si 29. septembra poradili s AS Trenčín 2:0.

Prišli zranenia a zlé výsledky

Štyridsaťtriročný prešovský rodák Fabuľa však nečakal, že ho vedenie klubu odvolá z funkcie.

Prečítajte si tiež: Cesta Poóra z Trnavy je známa. Hoftych ho nasledovať nebude

"Pravdupovediac, nie. Robili sme si svoju robotu ako najlepšie vieme. Negatívna séria vznikla z objektívnych príčin a to tých, že kvalitatívny ukazovateľ bol stále na strane súpera. Dobré výsledky sme mali, keď sme boli v plnej zostave. Zranenia Wiezika, Njireho, odchody Djordjeviča, Kriváka do iných klubov a časté zranenia Breznaníka spôsobili, že nám od leta vypadlo päť hráčov," uviedol Fabuľa.

"Kvalitatívne neboli nahradení tak, aby bolo mužstvo konkurencieschopné vo väčšom rozsahu. Chlapci robili maximum. Stále sme však hovorili, že mužstvo má na prvú šestku len v plnej sile," uviedol Marek Fabuľa pre denník Šport.

"Odchádzam s vynikajúcim pocitom perfektne odvedenej práce. S kolegom Guzom veríme, že naši nástupcovia dokážu nadviazať na našu robotu a Podbrezová už nebude v takejto situácii. Dúfam, že sa aj na základe našich pripomienok poučili, ako to má ísť ďalej," povedal Fabuľa.

Fabuľa drží palce svojmu nasledovníkovi Gerimu. "Je to šikovný chlap. Prajem mu, aby dobrú náladu, ktorú mal každý deň, dokázal preniesť na mužstvo. Bodaj by zvládli zostávajúce dva zápasy jesene na šesť bodov a zasa ich to vystrelilo nahor, do prvej šestky alebo blízko nej."