Špalek nabúral s opitým českým spoluhráčom do steny

Auto šoféroval český reprezentant, podľa La Gazzetta dello Sport nafúkal až 1,5 promile.

28. nov 2018 o 14:51 SITA

Nikolas Špalek v zápase reprezentácie do 21 rokov proti Albánsku.(Zdroj: SITA/Milo Fabian)

BRESCIA. Bývalý futbalový reprezentant Slovenska do 21 rokov Nikolas Špalek sa v Taliansku stal počas novembrovej reprezentačnej prestávky účastníkom autonehody.

Krídelník druholigového mužstva v Serie B Brescia Calcio sa išiel zabaviť v rámci voľného času do mesta aj so spoluhráčom Alešom Matějů, ktorý šoféroval pod vplyvom alkoholu a v centre mesta narazil do steny.

Český reprezentant podľa periodika La Gazzetta dello Sport nafúkal až 1,5 promile a hrozí mu až dvojročný zákaz šoférovania a rovnako aj finančná pokuta. Z nehody vyviazli obaja jej účastníci bez vážnejších zranení.

Priestupku sa mal dopustiť aj bývalý hráč MŠK Žilina, ktorý pôsobil na klubovej úrovni aj v Trnave a Nitre. Špalek údajne slovne napadol zasahujúcich policajtov, čo však 21-ročný rodák zo Šale poprel.

"V prvom rade ma veľmi mrzí, čo sa stalo. Aleš a, samozrejme, aj ja sme sa za toto konanie v klube ihneď ospravedlnili. Prípadný trest budem rešpektovať a najmä som poučený z toho, aby sa niečo podobné nikdy nezopakovalo," povedal k incidentu Špalek pre denník Šport.

"Nerád by som sa k tomu vracal, pretože už prešiel nejaký čas a ja sa naplno sústredím na svoje výkony a úspechy Brescie," doplnil Špalek.