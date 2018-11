Írsky rekordér Keane ukončil hráčsku kariéru

Robbie Keane sa stal asistentom Micka McCarthyho pri národnom tíme.

28. nov 2018 o 15:38 TASR

DUBLIN. Írsky futbalista Robbie Keane definitívne zavesil kopačky na klinec.

Tridsaťosemročný útočník, ktorý ukončil už pred vyše dvoma rokmi aj reprezentačnú kariéru sa pred troma dňami stal oficiálne novým asistentom Micka McCarthyho pri národnom tíme.

Realita prekonala sny

V stredu tak nasledovalo jeho oficiálne stanovisko, v ktorom oznámil ukončenie hráčskej kariéry.

"Dnes, po 23 troch skvelých rokoch, formálne oznamujem koniec kariéry ako hráča profesionála. Bol som futbalom zbláznený chlapec, ktorý vyrástol v Dubline. Cez Crumlin United som sa dostal až do miest ako Miláno, Londýn, Los Angeles," uviedol Keane.

"Nikdy by som si ako chlapec nevedel predstaviť, že moje futbalové kroky budú smerovať takouto cestou. Prekročilo to všetky moje sny. Dokonale som si užil aj každý moment mojej kariéry v reprezentácii Írska. Zaň som hral 18 rokov a ako som vždy tvrdil, žiadne slová nemôžu opísať hrdosť, že som Ír," napísal v stredajšom oficiálnom komuniké.

Reprezentačný rekordér v počte zápasov aj gólov

Keane strelil 126 gólov v 349 dueloch anglickej Premier League, 91 z nich v drese Tottenhamu.

Keane sa s reprezentačnou kariérou rozlúčil štýlovo - gólom. Bolo to v Dubline v jeho 146. zápase v najcennejšom drese, ktorý okorenil 68. reprezentačným gólom.

Prispel k nim k triumfu "zelených" v príprave nad Ománom 4:0 a pri odchode z ihriska v 57. minúte si vychutnal "standing ovations" fantastických fanúšikov.

Nik v histórii tamojšej reprezentácie neodohral viac zápasov a nestrelil viac gólov. Presným zásahom sa dostal aj na úroveň nemeckej ofenzívnej legendy Gerda Müllera, ktorý ale za Nemecko odohral 62 súbojov.

V reprezentačnom drese Keane debutoval ešte v roku 1998, počas kariéry pôsobil vo Wolverhamptone Wanderers, Coventry City, Interi Miláno, Leedsi United, Tottenhame Hotspur, FC Liverpool, Celticu Glasgow, West Hame United aj Aston Ville a v Los Angeles Galaxy.

Prestup Keanea do MLS sa stal jedným z najúspešnejších transferov Európana do USA. V rokoch 2011, 2012 a 2014 dvíhal so spoluhráčmi nad hlavu víťaznú trofej, v roku 2014 ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča MLS.

Do Galaxy prišiel v auguste 2011. Počas pôsobenia v LA nastrieľal Keane 92 gólov a pridal 51 asistencií vo všetkých súťažiach. Naposledy pôsobil v Indii v klube ATK.

Informovala agentúra AFP.