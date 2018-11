Vlhová vynechá super-G v St. Moritzi, sily šetrí na slalom

Tréner slovenskej lyžiarky Livio Magon zhodnotil vystúpenie svojej zverenkyne v Killingtone.

28. nov 2018 o 15:11 SITA

BRATISLAVA. Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová vynechá vopred plánovaný super G vo švajčiarskom St. Moritzi v rámci Svetového pohára v alpských disciplínach.

V dejisku ostatných majstrovstiev sveta sa predstaví len v paralelnom slalome, a to v nedeľu 9. decembra. V sobotňajšom super G nebude súťažiť.

Nemá zmysel strácať sily pre málo bodov

Podrobnosti vysvetlil v rozhovore pre denník Šport tréner Livio Magoni.

"Ostatné dievčatá prídu do Švajčiarska s rýchlosťou v nohách z víkendových pretekov v kanadskom Lake Louise. Nemá zmysel, aby Petra išla do súťaže s tým, že skončí okolo tridsiateho miesta," povedal Livio Magoni.

"Navyše trať v St. Moritzi nie je jednoduchá, má mnoho nerovností a lyžiarka ju potrebuje dokonale poznať. Museli by sme super-G trénovať na úkor paralelného slalomu a riskovali by sme aj to, že by v ňom nemusela zájsť dobre. Predsa len má šancu získať viac bodov v paralelnom slalome než v super-G," uviedol Livio Magoni.

Magoniho potešil obrovský slalom

Jeho slovenská zverenkyňa má za sebou vydarený súťažný víkend v americkom Killingtone, kde si 7. miestom vyrovnala osobné maximom v obrovskom slalome a druhým miestom potvrdila príslušnosť k absolútnej slalomovej špičke Svetového pohára.

"Potešila ma najmä v obrovskom slalome, pretože predviedla to, čo dokáže na tréningu. To bolo pre mňa dôležitejšie ako výsledné siedme miesto. Oproti Levi zlepšila prístup k pretekom a ukázala to, na čom sme počas leta pracovali," skonštatoval Magoni, ktorý kedysi trénoval aj celkovú víťazku Svetového pohára Slovinku Tinu Mazeovú.

Vlhová sa v Liptove venuje kondícii

Dvadsaťtriročná Liptáčka Vlhová po štyroch odjazdených pretekoch nového ročníka Svetového pohára má na konte 196 bodov a to ešte úvodný obrovský slalom v rakúskom Söldene nedokončila.

Prečítajte si tiež: Bude Vlhová lepšia ako vlani? Bodovo zatiaľ nie

V priebežnom poradí SP je na tom lepšie iba jej fenomenálna americká súperka a zároveň rovesníčka Mikaela Shiffrinová.

"Do nedele bude Petra doma v Liptovskom Mikuláši. Čakajú ju náročné kondičné tréningy. V nedeľu ideme opäť trénovať na lyže, ale ešte neviem kde. Uvidíme, aké budú podmienky v Sterzingu, kde bývam. Budeme sa venovať len paralelnému slalomu, aby ho zvládla v St. Moritzi," dodal tréner Magoni pre Šport.