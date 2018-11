Je to hráč stvorený pre moderný hokej. Chvália ho Ramsay i Valábik

Má 23 a je lídrom hokejistov Nitry.

28. nov 2018 o 17:40 Juraj Berzedi

V roku 2015 bol členom bronzovej reprezentácie slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta do 20 rokov. Päť rokov hral vo Švédsku a teraz patrí k najlepším hráčom v slovenskej lige. RÓBERT LANTOŠI sa dostal do nominácie aj na druhý reprezentačný turnaj sezóny.

Bývalý hokejista Boris Valábik povedal, že ste hráčom stvoreným pre moderný a priamočiary hokej. Máte dobrú strelu, tlačíte sa do bránky a ste rýchlym korčuliarom. Je to presné zhodnotenie?

"Ďakujem za pochvalu. Vždy som radšej, keď sa k mojej hre a schopnostiam vyjadrujú iní ľudia a odborníci. Sám seba nerád hodnotím ako väčšina športovcov. Je pravda, že mám hru založenú na korčuľovaní, čo je v súčasnom hokeji základ."

Po Nemeckom pohári vás chválil aj reprezentačný tréner Craig Ramsay. Hovoril, že ste si napriek mladému veku počínali na turnaji ako veterán. Aké to bolo prvýkrát hrať v seniorskej reprezentácii?

"Keď to porovnám so slovenskou ligou, bol rozdiel v rýchlosti. Vopred si človek musel pripraviť viaceré alternatívy, čo spraví s pukom. Musel som rýchlejšie reagovať. Rýchly hokej mi však neprekáža. Skôr by som povedal, že štýl Craiga Ramsayho mi vyhovuje."

Viacerí reprezentanti tvrdia, že je zážitok, keď ich vedú osobnosti ako Ramsay či generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan. Ako to vnímate?

"Sú to veľké osobnosti, ktoré majú prirodzenú autoritu. Z Ramsayho ide veľký rešpekt a hltal som každé slovo, čo povedal. Som rád, že dostávam šancu na ďalšom zraze. Po Nemeckom pohári som v kútiku duše dúfal, že to môže prísť. Teraz je dôležité nesklamať dôveru trénera."

Ramsay dáva už druhú sezónu signál, že do reprezentácie sa môže dostať každý, kto podáva v klube kvalitné výkony. Je to motivujúce?

"Keď vidíme, že dostávajú priestor hráči zo slovenskej ligy, človek sa snaží ešte viac, aby niečo ukázal a zabojoval o šancu v reprezentácii. Z Nitry sme dostali nomináciu na Švajčiarsky pohár traja (okrem Lantošiho aj Buček a Rapáč - pozn. red.), s ktorými by možno pred sezónou málokto počítal."

V Nitre ste v 28 zápasoch strelili 14 gólov a pridali 15 asistencií. Ste najproduktívnejším nitrianskym hráčom a v hodnotení celej ligy ste na piatom mieste. Čo je za vaším úspešným obdobím?