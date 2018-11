Ako vyzerá nové Tehelné pole? Pozrite si fotky SME

Na národnom štadióne už finišujú s prácami.

28. nov 2018 o 17:27 Pavol Spál

BRATISLAVA. Na ihrisku sú už pripravené bránky aj rohové zástavky. Trávnik privezený z Holandska sa už zelená. Len sedadlá belasej farby sú ešte zakryté priesvitnou fóliou.

Na novom Národnom futbalovom štadióne, ktorý vyrástol na Tehelnom poli, už finišujú s prácami.

Veľkú stavbu stále ešte obkolesujú tri žeriavy. Počuť rachot rôznych pracovných nástrojov. Na štadióne denne pracujú stovky ľudí.

Najväčší frmol je v okolí arény, kde sa dokončujú prístupové cesty a schodiská.

V akcii je niekoľko bagrov, nachystané sú dlažbové kocky.

Už na prvý pohľad vidno, že pôjde o najväčšiu, najmodernejšiu a najkomfortnejšiu arénu na Slovensku. Bude mať aj najvyššiu kapacitu - 22 500 miest.

Každý večer je štadión vysvietený. V aréne bude hrávať svoje domáce zápasy Slovan Bratislava.

Prvý zápas zrejme na jar

Keďže práce sú vo finále, klub zvažuje, že na novom štadióne odohrá prvý zápas už o pár dní – 8. decembra.

Slovan vtedy v poslednom zápase jesennej časti domácej ligy privíta Žilinu.

Zápas sa však zrejme ešte odohrá na staručkých Pasienkoch o 13.45. Podľa pôvodných plánov sa malo hrať už na novom štadióne o ôsmej večer.

Podľa informácií SME by prvý zápas mohlo vidieť iba sedemtisíc ľudí, lebo zvyšok štadióna je oficiálne stále staveniskom.

Podľa majiteľa Slovana Ivana Kmotríka staršieho ostáva stále veľa vecí, ktoré treba zariadiť.

"Milión všelijakých povolení, trebárs od hygienikov. Dá sa to stihnúť, ale bolo by to v poslednej chvíli. Neviem, či by to bolo dobré," povedal Kmotrík.

Prvý zápas sa tak na novom štadióne zrejme odohrá až v marci budúceho roka, keď Slovan v lige privíta Trnavu.

Štát verzus Kmotrík

Stavba Národného futbalového štadióna sa začala v septembri 2016, stavia ho Kmotrík.

Podľa pôvodného rozpočtu mala hrubá stavba stáť bezmála 50 miliónov eur. Vláda schválila na štadión dotáciu 27,2 milióna eur. Výstavba sa však predražila.

Prečítajte si tiež: Kedy bude hrať Slovan na novom štadióne? Ani Kmotrík to nevie

"Možno to bude viac o sedem, možno o 12 miliónov. Ja by som bol rád, ak by to zvýšenie nebolo o viac ako päť či šesť miliónov eur," vravel Kmotrík pred troma mesiacmi.

Majiteľom štadióna bude Kmotrík. Štát sa zaviazal, že štadión kúpi, ak o to podnikateľ požiada a štadión bude skolaudovaný a certifikovaný.

Maximálnu sumu si dohodli na 75,2 milióna eur, mínus dotáciu 27,2 milióna eur.