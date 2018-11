Ustúpili obe strany. Sestry Fialkové budú reprezentovať

V čom bol problém sporu, biatlonistky nevysvetlili.

28. nov 2018 o 22:12 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Bezmála štyri mesiace trápil slovenský biatlon spor. Dve mladé reprezentantky sa nevedeli so Slovenským zväzom biatlonu dohodnúť na zmluve o štátnej reprezentácii.

Hrozilo, že sa nepredstavia na súťažiach Svetového pohára. Nezhody zašli tak ďaleko, že ministerka školstva a minister obrany vyzvali biatlonový zväz, aby zrušil sestrám Ivone a Paulíne Fialkovým zákaz reprezentovať.

V čom bol problém, nepovedali

K dohode došlo v poslednej možnej chvíli. Tri dni pred začiatkom biatlonovej sezóny.

Prečítajte si tiež: Fialkové robia chybu, zarobiť chcú manažéri, tvrdí Matiaško

„Boli to nesmierne ťažké hodiny, ale som rada, že sme dospeli k riešeniu. Za seba sľubujem, že urobím všetko, aby som dokázala svojimi výsledkami vrátiť podporu, ktorú som dostala,“ povedala Paulína Fialková.

Sestry Fialkové v Bratislave podpísali zmluvu o štátnej reprezentácii a mali by štartovať už na pretekoch Svetového pohára v Pokljuke.

Po podpise zmluvy obom biatlonistkám potriasol rukou šéf biatlonového zväzu Tomáš Fusko. „Prežil som najťažší polrok života. Mrzí ma, že to muselo zájsť až do tejto krajnej situácie. Ale teraz ma teší, že sa podarilo dospieť k dohode a že môžeme ísť na športovisko,“ vravel Tomáš Fusko.

„Nikdy sme nepochybovali, že do Pokljuky pôjdu. Obe sú pýchou nášho športu. Chýbala maličkosť, aby podpísali zmluvy. To sa podarilo a teraz sa teším na ich štart.“

Ústupky urobili všetci

“ „Nikdy sme nepochybovali, že do Pokljuky pôjdu. Obe sú pýchou nášho športu. Chýbala maličkosť, aby podpísali zmluvy. To sa podarilo a teraz sa teším na ich štart.“ „ Tomáš Fusko, prezident biatlonového zväzu

K urovnaniu sporu medzi Slovenským zväzom biatlonu a sestrami Fialkovými pomohlo mediačné rokovanie na pôde Slovenského olympijského výboru, ktoré trvalo vyše jedenásť hodín.

Pre biatlonistky to je bezmála 60 percent čistého času, ktorý strávia priamo na trati individuálnych pretekov Svetového pohára v jednej sezóne.

Podľa právneho zástupcu Fialkových urobili ústupky obe strany, kým dospeli k dohode. Zmluvy, ktoré podpísali by však mali byť rovnaké aké podpísali aj ostatní reprezentanti. Rozdiely, tak zrejme podpísali v dodatkoch k zmluve.

„Nechcem hovoriť o konkrétnych ustanoveniach, v ktorých bol problém. Je ich veľa. Podstatné je to, že sme našli kompromis, ktorý mi umožňuje reprezentovať a robiť šport, ktorý milujem,“ hovorila Paulína Fialková.

„Sme profesionáli a ideme robiť svoju robotu,“ doplnila ju sestra Ivona.

Spor medzi sestrami Fialkovými a biatlonovým zväzom vznikol ohľadom Zmluvy o štátnej športovej reprezentácii, ktorú majú podpísať všetci reprezentanti. Obe reprezentantky ju odmietli s tým, že nesúhlasia s viacerými

jej bodmi najmä ohľadom prevodu osobnostných práv na zväz.

Prekážalo im aj to, že v zmluve nemajú garanciu toho, že ich budú naďalej trénovať Anna Murínová a Martin Bajčičák. Prekážalo im aj to, že zväz im nechcel hradiť úrazové poistenie.

„Zväz má požiadavky na všetko, ale športovcom negarantuje takmer nič,“ opisovala Paulína Fialková situáciu ešte pred urovnaním sporu.

Ešte nevedia, či pôjdu štafetu

Fialkové mali pôvodne do Pokljuky odcestovať už vo štvrtok. Po náročných rokovaniach priznali, že najskôr odcestujú do dejiska Svetového pohára zrejme o deň neskôr.

Prečítajte si tiež: Ministri chcú vidieť Fialkové na štarte, Lubyová hrozí sankciami

Reprezentantky nevedeli ešte naisto povedať, či sa predstavia v nedeľu v pretekoch miešaných štafiet.

„Ťažko povedať. Ešte to musíme prebrať s trénermi. Bude záležať aj od toho ako sa budeme cítiť. Ale urobíme všetko pre to, aby sme na súťažiach nastúpili namotivované a v plnej sile,“ dodala Ivona Fialková.

Ak by však Fialkové v miešanej štafete nemohli štartovať, Slovensko by zrejme tuto disciplínu neobsadilo, keďže by nemal kto bežať na ženskom úseku. Tréner Daniel Kuzmin avizoval dávnejšie, že Anastasia Kuzminová štafetu vynechá.

Potom by Fialkové bežali až 6. decembra vo vytrvalostných pretekoch.