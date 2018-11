Fialkové sa dohodli. Situáciu vyhrotili právnici, hovorí šéf Dukly

Šéf Dukly: Zmuva s biatlonovým zväzom je kvalitnejšia a vyšperkovanejšia.

29. nov 2018 o 14:23 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Sestry Paulína a Ivona Fialkové podpísali so Slovenským zväzom biatlonu (SZB) Zmluvu o štátnej športovej reprezentácii a ukončili tak spor okolo jej obsahu.

Vyplýva z toho, že budú môcť vkročiť do seriálu Svetového pohára už túto nedeľu v úvodnom kole v slovinskej Pokljuke.

Podľa zainteresovaných sa upravili detaily zmluvy a zvýšila sa dôvera v hnutí.

Zmuva je kvalitnejšia a vyšperkovanejšia

Mediačné stretnutie na pôde Slovenského olympijského výboru prinieslo po dlhých hodinách kompromis oboch strán.

Riaditeľ VŠC Dukla Roman Benčík sa zamýšľal nad celým sporom a skonštatoval:

"Osobne si myslím a je to môj pohľad, že sa celá situácia vyhrotila a sťažila právnikmi. Keby panovala väčšia dôvera športovcov k zväzu, tak by sa určite vedeli dohodnúť skôr. Mám ale z toho dobrý pocit, je to na papieri, vo forme zmluvy a je oveľa kvalitnejšia a vyšperkovanejšia. Čo je však najdôležitejšie, posilnilo to obojstrannú dôveru a mal by nastať pokoj."

Detaily, ktoré zvýšili vzájomnú dôveru

Čo zásadné sa zmenilo, sa podľa neho ťažko konkretizuje.

“ Vyložili by sa karty na stôl a dohodlo na tom, ako sporné body vyriešiť. Priznávam, bolo to moje najdlhšie rokovanie v živote, ale aspoň prinieslo výsledok. „ ROMAN BENČÍK, ŠÉF VŠC DUKLA

"Zaujímavé je, že veľa zásadných vecí sa nezmenilo, skôr sa vysvetlili a garantovali tak, že obavy ubudli. V právnom výklade sa chytalo za slovíčka, strážilo každé jedno, jednotlivé výrazy, aj vety," uviedol Roman Benčík.

"Snaha bola upravovať, vsúvať dodatky, ale podstatné bolo, či obe strany dodržia a za akých podmienok trebárs marketingové pravidlá. Bolo to aj o osobnostných právach, ale zásadná zmena v zmluve nezastala, skôr detailné dodatky, ktorými sa zvýšila vzájomná dôvera," dopnil Benčík.

Zbytočný časový tlak

Spoločná reč mohla nastať aj skôr, a nie v krajnom čase tesne pred výjazdom na preteky Svetového pohára.

"Keby sa takto sedelo skôr, časový tlak by nenastal. Vyložili by sa karty na stôl a dohodlo na tom, ako sporné body vyriešiť. Priznávam, bolo to moje najdlhšie rokovanie v živote, ale aspoň prinieslo výsledok."

"Je to poučenie do budúcnosti, pri podobných zmluvách by sa táto mala uvádzať ako vzor. Naozaj sa všetko do detailov posudzovalo z rôznych uhlov pohľadu a nakoniec aj pochopilo, ako to všetko funguje," konštatoval šéf Dukly.

Povinnosť nahradila dohoda

Kameň zo srdca odpadol aj prezidentovi Slovenského zväzu biatlonu Tomášovi Fuskovi.

"Výsledok je taký, že sestry Fialkové podpísali v základe rovnakú zmluvu, akú majú všetci ostatní. Detailne o zmluve rozprávať nebudem, tak sme sa dohodli. Poviem len toľko, že sme prijali také slovné spojenia v zmluve, ktorým sa vylepšila, no nemení sa význam vety. Teraz je na každom reprezentantovi, či si ponechá starú verziu, alebo podpíše túto novú."

Tomáš Fusko ako príklad uviedol niektoré detaily.

"Trebárs sme povinnosť v jednom odseku nahradili slovíčkom dohoda. Riešili sme aj osobnostné práva a zakomponovali sme citáciu paragrafu zákona, čo považujem za zbytočné, pretože celá zmluva je o reprezentácii a vzťahuje sa na ňu Zákon o športe."

"Podstata zmluvy, jej hlavný význam, však zostal nezmenený. Podľa mňa to bolo skôr o dokazovaní pravdy, aby sa nemusela priznať chyba. Nakoniec sa ukázalo to podstatné, že Slovenský biatlonový zväz má svoju vlastnú autonómiu a rešpektuje všetky zákony, nielen Zákon o športe, aj pravidlá IBU. Naším výsostným právom zostalo, či sa rozhodneme a do akej miery upravovať vzťahy medzi športovcom a zväzom," povedal Tomáš Fusko.

Novú verziu ponúknu všetkým reprezentantom

Rovnaká zmluva pre všetkých s rovnakými právami a povinnosťami, to je pre Tomáša Fuska prvoradé. Text sa podľa neho finalizoval tak, aby bol dobrý pre všetkých.

"Mnohí zmluvu podpísali v septembri, odvtedy ubehol čas, zmenili sme teraz niektoré výrazy a ak si niekto praje túto verziu, problém nenastane. Je na každom, čo podpíše novú verziu, vysvetlíme mu pri tom aj konkrétne zmeny. No ak niekto nechce míňať papier a ničiť lesy, môže mu zostať zmluva pôvodná."

Prezident Slovenského zväzu biatlonu Tomáš Fusko celý spor uzavrel slovami, že nič podstatné, čo by sa malo v zmluve zmeniť, nezaznelo.

"Ani to, že nesmie mať športová organizácia so športovcom uzavretú zmluvu. Princíp zmluvy je rovnaký pre všetkých a taká zmena, ktorá by bránila predchádzajúcim podpisom, nenastala."

"Už nikto nehovoril o protizákonnosti, každý skonštatoval, že zmluva je v súlade s legislatívou, so všetkými zákonmi a je výsostné právo zväzu, akú formu si zvolí. Zamýšľam sa však nad tým, kto a prečo vyvolal taký útok na náš zväz a prečo chcel niekto narušiť autonómiu nášho športu," uviedol Fusko.

"V konečnom dôsledku sme sa však posilnili, potvrdili sme si, že máme svoje práva a nastavujeme rovnaké pravidlá pre každého, bez ohľadu na to, či je niekto hviezda, alebo nie," dodal šéf Slovenského zväzu biatlonu.